Сохранить стройную и красивую фигуру в новогодние праздники просто!

Как уберечься от обжорства на Новый год: 7 полезных советов pinterest.com

Новый год - испытание не из легких для вашей фигуры и силы воли. Предстоит так много походов в гости и столько новогодних калорийных вкусностей! Ivona убережет вас от переедания, обжорства и соблазнов за праздничным столом. Прислушайтесь к нашим советам.

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Правила для стройной фигуры во время новогодних застолий

1. Выпейте воды

Примерно за полчаса до еды. Но только не сладкую и без газа. Также можно заменить воду стаканом зеленого чая без сахара.

2. Начните с легких закусок

Это могут быть овощи, салаты без майонеза и фруктов, рыбные блюда. Если сразу наброситься на мясо, сыры и колбасы - тяжесть в желудке будет обеспечена.

3. Ограничьте

Копчения, соления, жирное, жареное, острое. Пара секунд удовольствия, два часа изжоги и плюс два килограмма на бедрах. Лучше отдайте предпочтение нежирному сыру, рыбе, оливкам, свежим овощам и желейным десертам.

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4. Не спешите

Умерьте скорость поглощения блюд. Спешить ведь некуда, у вас вся ночь впереди. Растяните удовольствие, наслаждаясь едой, ешьте маленькими кусочками. Так чувство сытости придет быстрее.

Как уберечься от обжорства на Новый год: 7 полезных советов pinterest.com

5. Следите за количеством алкоголя

Самый безопасный алкогольный напиток для фигуры (по количеству калорий) - это сухие или полусухие вина. Если шампанское - то не более 2-х бокалов. А вот от ликеров, десертных вин и калорийных коктейлей лучше отказаться.

6. Делайте паузы

Чтобы не переедать за праздничным застольем, следует чаще делать паузы. Например, перерыв на танцы, игры, общение с друзьями, конкурсы и т.п.

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7. Считайте калории

В 100 г продуктов содержится калорий:

курица - 130,

жареная свинина - 600,

селедка - 200,

салат “Оливье“ - 300,

торт “Наполеон“ - 540,

десертное вино - 150,

водка - 230.

Приятных вам праздников и стройной фигуры!

Как уберечься от обжорства на Новый год: 7 полезных советов pinterest.com

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