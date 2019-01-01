Сегодня, 15:23 Комментариев:0

Рецепт сытного салата без мяса, который насытит организм белком и станет хорошим перекусом для тех, кто постится.

В пост: салат без мяса с фасолью и грибами

В пост: салат без мяса с фасолью и грибами / pinterest.com

Читай также: Новогодние украшения: 5 очаровательных мышек для салатов и закусок (фото)

Новый год позади, но нас ждет еще один праздник - Рождество Христово. Праздник обычно отмечают в кругу семьи, готовят постные блюда. Традиционно, их 12: кутья, горох, капустняк, борщ, голубцы, рыба, вареники, грибы, пирожки, узвар. Дополнить праздничное меню можно легким постным салатом. Готовят постные салаты из овощей, грибов, бобовых. Заправляют растительным маслом либо постной заправкой. Очень вкусным получается сладкий постный салат, который заправляют лимонным соком и медом.

Предлагаем приготовить салат с консервированной фасолью, маринованными огурцами и шампиньонами. Блюдо готовится быстро, из доступных ингредиентов. Заправить такой салат можно как растительным маслом, так и домашним постным майонезом.

pinterest.com

Читай также: Рецепт рождественской кутьи с клюквой от Евгения Клопотенко

Приготовление:

Нарезать мелко лук, обжарить до мягкости. Нарезать средними кусочками шампиньоны, добавить к луку. Обжарить вместе до готовности. Остудить. Нарезать кубиками огурцы. Добавить к остывшим грибам. Слить воду с фасоли, промыть. Добавить к подготовленным ингредиентам. Порубить мелко укроп, добавить в салат. Приправить салат солью и перцем. Добавить растительное масло. Перемешать, употреблять свежим.

Ранее мы писали, как приготовить постный десерт - вареники с вишней и шоколадом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.