В пост: салат без мяса с фасолью и грибами

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Новый год позади, но нас ждет еще один праздник - Рождество Христово. Праздник обычно отмечают в кругу семьи, готовят постные блюда. Традиционно, их 12: кутья, горох, капустняк, борщ, голубцы, рыба, вареники, грибы, пирожки, узвар. Дополнить праздничное меню можно легким постным салатом. Готовят постные салаты из овощей, грибов, бобовых. Заправляют растительным маслом либо постной заправкой. Очень вкусным получается сладкий постный салат, который заправляют лимонным соком и медом.
Предлагаем приготовить салат с консервированной фасолью, маринованными огурцами и шампиньонами. Блюдо готовится быстро, из доступных ингредиентов. Заправить такой салат можно как растительным маслом, так и домашним постным майонезом.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить постный десерт - вареники с вишней и шоколадом.
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