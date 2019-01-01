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В пост: салат без мяса с фасолью и грибами

Сегодня, 15:23Комментариев:0
Рецепт сытного салата без мяса, который насытит организм белком и станет хорошим перекусом для тех, кто постится.
Ингредиенты
  • Фасоль консервированная 1 банка
  • Огурцы маринованные 3 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Шампиньоны 500 г.
  • Масло растительное
  • Соль
  • Перец
  • Зелень
В пост: салат без мяса с фасолью и грибами
В пост: салат без мяса с фасолью и грибами / pinterest.com

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Новый год позади, но нас ждет еще один праздник - Рождество Христово. Праздник обычно отмечают в кругу семьи, готовят постные блюда. Традиционно, их 12: кутья, горох, капустняк, борщ, голубцы, рыба, вареники, грибы, пирожки, узвар. Дополнить праздничное меню можно легким постным салатом. Готовят постные салаты из овощей, грибов, бобовых. Заправляют растительным маслом либо постной заправкой. Очень вкусным получается сладкий постный салат, который заправляют лимонным соком и медом.

Предлагаем приготовить салат с консервированной фасолью, маринованными огурцами и шампиньонами. Блюдо готовится быстро, из доступных ингредиентов. Заправить такой салат можно как растительным маслом, так и домашним постным майонезом. 

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Нарезать мелко лук, обжарить до мягкости.
  2. Нарезать средними кусочками шампиньоны, добавить к луку.
  3. Обжарить вместе до готовности. Остудить.
  4. Нарезать кубиками огурцы. Добавить к остывшим грибам.
  5. Слить воду с фасоли, промыть. Добавить к подготовленным ингредиентам.
  6. Порубить мелко укроп, добавить в салат.
  7. Приправить салат солью и перцем. Добавить растительное масло.
  8. Перемешать, употреблять свежим.

Ранее мы писали, как приготовить постный десерт - вареники с вишней и шоколадом.

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Теги:постные блюда,фасоль,блюда с грибами,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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