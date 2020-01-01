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"Жаркое" меню: Как питаться летом?

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В жару ваш рацион требует особого внимания.
"Жаркое" меню: Как питаться летом?
"Жаркое" меню: Как питаться летом?
pinterest.com

Летняя жара часто провоцирует различные проблемы, связанные с органами пищеварения. Помимо повышенной вероятности пищевых отравлений, люди часто летом ощущают упадок сил и тяжесть в желудке. Пересмотр своего летнего рациона - один из способов устранить неприятные ощущения. Как же питаться в жару, расскажет Ivona.

Как питаться в жару: Общие правила

Также следует отказаться от сладких соков и газированных напитков - они плохо утоляют жажду. Отдайте предпочтение минеральной воде (без газа), зеленому чаю. Напиток из душицы, мятный чай - прекрасное средство для утоления жажды и источник витаминов. Мятой в жару можно и приправить гарнир. Имбирный чай, заваренный с листиками мяты, в жаркую погоду тонизирует и освежает.

"Жаркое" меню: Как питаться летом?
pinterest.com

  • Фрукты есть лучше всего по утрам

Съеденные же после еды или на ночь фрукты провоцируют в желудке процессы брожения, что абсолютно нежелательно. Апельсины, виноград, сливы, абрикосы, груши, персики, дыни и любые другие фрукты, легко усваиваемые нашим организмом, являются прекрасными составляющими летнего стола, пополняя организм необходимыми витаминами. Особенно стоит отдать должное кислым ягодам, например, крыжовнику и смородине.

  • Свежие овощи в любом виде, включая салаты, незаменимы в это время

Они почти не поддерживают процессы брожения. Огурцы, кабачки, турнепс, брюква и редис вместе с фруктами способны практически полностью удовлетворить нашу потребность в еде во время жары. И нельзя забывать о зелени! Любые зеленые салаты, сельдерей, петрушка и укроп не только сделают пищу вкуснее, но и послужат источником микроэлементов и солей, выводимых из организма с потом. Стоит обратить внимание на ботву свеклы и зелень горчицы.

"Жаркое" меню: Как питаться летом?
pinterest.com

Жирные сорта рыбы или мяса стоит заменить постными. Необходимо умерить потребление любых печеных изделий и хлеба, мясных продуктов, бобовых, отказаться от бутербродов и продуктов сети “быстрого питания“.

  • Будьте осторожны с молочными продуктами

Высокие температуры провоцируют развитие в них нежелательных микроорганизмов. Лучше всего выбрать в это время кисломолочные продукты. Например, кефир без сахара утолит жажду, насытит и компенсирует недостаток в ряде микроэлементов. Но кисломолочные продукты хранят при температуре, не превышающей отметку +4ºС. Комнатное хранение неприемлемо категорически.

"Жаркое" меню: Как питаться летом?
pinterest.com

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Теги: еда, питание, питание летом, питание в жару, здоровое питание
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Источник: ivona)bigmir.net

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