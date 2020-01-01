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Аллергия на солнце: что следует знать

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Сегодня эта проблем много у кого встречается .
Аллергия на солнце: что следует знать
Аллергия на солнце: что следует знать
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С приходом жары многие сталкиваются с аллергией на солнце. Кто-то старается с помощью народной медицины справиться с этой проблемой, кто-то просто ожидает лета со страхом и пониманием, что аллергия вновь внесет коррективы. Аллерголог-иммунолог Анатолий Бала рассказал, что следует знать об аллергии на солнце и как можно решить эту проблему. 

Что же такое «аллергия» на солнце? Или, говоря врачебным языком - солнечная крапивница или фотоконтактный дерматит. Это реакция иммунной системы после контакта кожи с ультрафиолетовым, инфракрасным или видимым светом в виде различных высыпаний, которые, как правило сопровождаются зудом.

Чаще всего появляется на открытых участках тела и характеризуется:

  • возникновением в течение 30 минут после контакта со светом;
  • покраснением;
  • зудом, жжением, иногда болью;
  • сыпью в виде бугорков (могут сливаться м/у собой);
  • волдырями при сильной реакции;

Аллергия на солнце: что следует знать
Аллергия на солнце: что следует знать
pinterest.com

Основные причины:

  • воздействие ультрафиолета и видимого света (длина волны 280-700 нм)
  • инфракрасное излучение (длина волны ‪700-2500‬ нм) ⚠️свет от ламп (галогеновые или флюоресцентные);
  • прием лекарственных препаратов;
  • воздействие на кожу растений;
  • нанесение косметических средств;
  • наличие параллельно других заболеваний (неаллергических);

Кто более подвержен:

  • чаще женщины;
  • начало в возрасте от 20 до 40 лет;
  • со светлой кожей
  • с похожими реакциями у родственников
  • с косметическими/солнцезащитными кремами на коже
  • принимающие лекарства (антибиотики, контрацептивы, противовоспалительные и обезболивающие препараты);
  • уже имеющие дерматологические заболевания;

Какие заболевания могут быть причиной подобных высыпаний:

  • порфирия;
  • лимфоцитома;
  • хронический дерматит;
  • системная красная волчанка;
  • заболевания щитовидной железы
  • некоторые формы физической крапивницы (холодовая, тепловая, механической или от давления);

Аллергия на солнце: что следует знать
Аллергия на солнце: что следует знать
pinterest.com

Как предотвратить:

  • находиться на улице в утреннее и вечернее время, когда солнце не так активно
  • постепенно увеличивать воздействие солнца начиная с первых солнечных дней;
  • не пытаться получить от отдыха все❗️и сразу, целый день проводить под солнцем
  • носить «адекватную» летнюю одежду (не в сеточку) из натуральных тканей, желательно с длинными рукавами, использовать очки, шляпы или кепки
  • если все-таки вариантов избежать длительного пребывания на солнце нет и вы оказались без нужной одежды и головного убора, то использовать крема с sun protective factor(SPF) хотя бы в начале солнечных ванн. Крем необходимо подбирать без спирта и отдушек/ароматизаторов, с максимально натуральным составном. А также его лучше протестировать на своей коже в течение 5 дней до запланированного нанесения на все тело
  • не принимать лекарств, на фоне которых уже были подобные реакции

Как облегчить симптомы:

  • могут пройти сами в течение нескольких часов или за ‪1-3 дня;‬
  • прохладные ванны;
  • увлажняющие лосьоны и успокаивающие средства (например, алоэ-вера);
  • если этого недостаточно, обратиться к врачу, так как необходимо будет использовать антигистаминные и гормональные препараты (в зависимости от степени тяжести).

Ранее мы писали, как улучшить самочувствие в жару. 

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Теги: аллергия, аллергия на солнце
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