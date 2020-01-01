Сегодня эта проблем много у кого встречается .

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С приходом жары многие сталкиваются с аллергией на солнце. Кто-то старается с помощью народной медицины справиться с этой проблемой, кто-то просто ожидает лета со страхом и пониманием, что аллергия вновь внесет коррективы. Аллерголог-иммунолог Анатолий Бала рассказал, что следует знать об аллергии на солнце и как можно решить эту проблему.



Что же такое «аллергия» на солнце? Или, говоря врачебным языком - солнечная крапивница или фотоконтактный дерматит. Это реакция иммунной системы после контакта кожи с ультрафиолетовым, инфракрасным или видимым светом в виде различных высыпаний, которые, как правило сопровождаются зудом.



Чаще всего появляется на открытых участках тела и характеризуется:

возникновением в течение 30 минут после контакта со светом;

покраснением;

зудом, жжением, иногда болью;

сыпью в виде бугорков (могут сливаться м/у собой);

волдырями при сильной реакции;

Аллергия на солнце: что следует знать pinterest.com

воздействие ультрафиолета и видимого света (длина волны 280-700 нм)

инфракрасное излучение (длина волны ‪700-2500‬ нм) ⚠️свет от ламп (галогеновые или флюоресцентные);

прием лекарственных препаратов;

воздействие на кожу растений;

нанесение косметических средств;

наличие параллельно других заболеваний (неаллергических);

Кто более подвержен:

чаще женщины;

начало в возрасте от 20 до 40 лет;

со светлой кожей

с похожими реакциями у родственников

с косметическими/солнцезащитными кремами на коже

принимающие лекарства (антибиотики, контрацептивы, противовоспалительные и обезболивающие препараты);

уже имеющие дерматологические заболевания;

Какие заболевания могут быть причиной подобных высыпаний:

порфирия;

лимфоцитома;

хронический дерматит;

системная красная волчанка;

заболевания щитовидной железы

некоторые формы физической крапивницы (холодовая, тепловая, механической или от давления);

Аллергия на солнце: что следует знать pinterest.com

находиться на улице в утреннее и вечернее время, когда солнце не так активно

постепенно увеличивать воздействие солнца начиная с первых солнечных дней;

не пытаться получить от отдыха все❗️и сразу, целый день проводить под солнцем

носить «адекватную» летнюю одежду (не в сеточку) из натуральных тканей, желательно с длинными рукавами, использовать очки, шляпы или кепки

если все-таки вариантов избежать длительного пребывания на солнце нет и вы оказались без нужной одежды и головного убора, то использовать крема с sun protective factor(SPF) хотя бы в начале солнечных ванн. Крем необходимо подбирать без спирта и отдушек/ароматизаторов, с максимально натуральным составном. А также его лучше протестировать на своей коже в течение 5 дней до запланированного нанесения на все тело

не принимать лекарств, на фоне которых уже были подобные реакции

Как облегчить симптомы:

могут пройти сами в течение нескольких часов или за ‪1-3 дня;‬

прохладные ванны;

увлажняющие лосьоны и успокаивающие средства (например, алоэ-вера);

если этого недостаточно, обратиться к врачу, так как необходимо будет использовать антигистаминные и гормональные препараты (в зависимости от степени тяжести).

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