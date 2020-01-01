Аллергия на солнце: что следует знать
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С приходом жары многие сталкиваются с аллергией на солнце. Кто-то старается с помощью народной медицины справиться с этой проблемой, кто-то просто ожидает лета со страхом и пониманием, что аллергия вновь внесет коррективы. Аллерголог-иммунолог Анатолий Бала рассказал, что следует знать об аллергии на солнце и как можно решить эту проблему.
Что же такое «аллергия» на солнце? Или, говоря врачебным языком - солнечная крапивница или фотоконтактный дерматит. Это реакция иммунной системы после контакта кожи с ультрафиолетовым, инфракрасным или видимым светом в виде различных высыпаний, которые, как правило сопровождаются зудом.
Чаще всего появляется на открытых участках тела и характеризуется:
- возникновением в течение 30 минут после контакта со светом;
- покраснением;
- зудом, жжением, иногда болью;
- сыпью в виде бугорков (могут сливаться м/у собой);
- волдырями при сильной реакции;
Основные причины:
- воздействие ультрафиолета и видимого света (длина волны 280-700 нм)
- инфракрасное излучение (длина волны 700-2500 нм) ⚠️свет от ламп (галогеновые или флюоресцентные);
- прием лекарственных препаратов;
- воздействие на кожу растений;
- нанесение косметических средств;
- наличие параллельно других заболеваний (неаллергических);
Кто более подвержен:
- чаще женщины;
- начало в возрасте от 20 до 40 лет;
- со светлой кожей
- с похожими реакциями у родственников
- с косметическими/солнцезащитными кремами на коже
- принимающие лекарства (антибиотики, контрацептивы, противовоспалительные и обезболивающие препараты);
- уже имеющие дерматологические заболевания;
Какие заболевания могут быть причиной подобных высыпаний:
- порфирия;
- лимфоцитома;
- хронический дерматит;
- системная красная волчанка;
- заболевания щитовидной железы
- некоторые формы физической крапивницы (холодовая, тепловая, механической или от давления);
Как предотвратить:
- находиться на улице в утреннее и вечернее время, когда солнце не так активно
- постепенно увеличивать воздействие солнца начиная с первых солнечных дней;
- не пытаться получить от отдыха все❗️и сразу, целый день проводить под солнцем
- носить «адекватную» летнюю одежду (не в сеточку) из натуральных тканей, желательно с длинными рукавами, использовать очки, шляпы или кепки
- если все-таки вариантов избежать длительного пребывания на солнце нет и вы оказались без нужной одежды и головного убора, то использовать крема с sun protective factor(SPF) хотя бы в начале солнечных ванн. Крем необходимо подбирать без спирта и отдушек/ароматизаторов, с максимально натуральным составном. А также его лучше протестировать на своей коже в течение 5 дней до запланированного нанесения на все тело
- не принимать лекарств, на фоне которых уже были подобные реакции
Как облегчить симптомы:
- могут пройти сами в течение нескольких часов или за 1-3 дня;
- прохладные ванны;
- увлажняющие лосьоны и успокаивающие средства (например, алоэ-вера);
- если этого недостаточно, обратиться к врачу, так как необходимо будет использовать антигистаминные и гормональные препараты (в зависимости от степени тяжести).
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