Виктор Павлик рассказал о реакции старших детей на появление младшего брата

Внуки певца являются ровесниками младшего сына Михаила.

Украинский певец Виктор Павлик около месяца назад стал отцом в четвертый раз. Его младший сын Михаил по возрасту, как внуки музыканта, пишет издание Факты. Также артист рассказал, как его старшие дети отреагировали на появления младшего брата.

«Они поздравили и порадовались за меня. Сын и дочь уже взрослые, сами родители, все понимают. Родной братец по возрасту им, как сын. И Павлу моему, ангелу, Царствие Небесное, тоже был бы братиком», – поделился музыкант.

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Артист признался, что он сильно изменился и его принципы воспитания детей стали иными. Он очень рад стать отцом в четвертый раз и дедушкой в третий раз. По словам звездного отца, самое большое богатство – дети.

«Мало был с ними, мало внимания уделял. Молодой, длинные волосы, гитара, фестивали, кутеж, пиво, друзья... конечно, я им много чего недодал. Но я счастлив, что они у меня есть, живы-здоровы, мы нормально общаемся. Я всех люблю одинаково, они для меня очень близки, и они это знают. Конечно, сейчас к Мишке я испытываю трепетные чувства, есть и тревога, как его воспитать, поставить на ноги», – рассказал Павлик.

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