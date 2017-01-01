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Кинули на деньги: звезда «Короны» стала жертвой обмана

Актрису обманули режиссеры сериала.
Кинули на деньги: звезда «Короны» стала жертвой обмана
Кинули на деньги: звезда «Короны» стала жертвой обмана
Getty Images

Известная британская актриса и звезда сериала «Корона» Клер Фой стала жертвой финансовых махинаций.

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Отметим, что в 2018 году актриса узнала, что ее коллега Мэтт Смит получил намного больше денег за съемки в сериале «Корона». Актрису это сильно обидело, так как она является главной героиней и должна получать больше остальных.

Когда эта история получила огласку в СМИ, режиссеры заявили, что Смит действительно получил больше во многом благодаря сериалу «Доктору Кто», но обещали исправить недоразумение.

Стало известно, что актриса получала 40 тысяч долларов за серию, а это на 14 тысяч меньше чем получал ее коллега. Также стоит отметить, что сериал имеет огромный бюджет. Позже продюсеры объявили, что актриса получит 275 000 долларов в качестве компенсации за все 20 эпизодов.

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Теги: Клер Фой, доход звезд, гонорары звезд, скандалы звезд
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Источник: Ivona

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