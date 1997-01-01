Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Известного рэпера жестоко убили

Артиста изрешетили 64 пулями.
Известного рэпера жестоко убили
Известного рэпера жестоко убили
instagram.com/bigkutthroat_dasmoker

Американского рэпера Лондри Сильвестр, более известного под псевдонимом «KTS Dre», расстреляли. Инцидент произошел 10 июля 2021 года в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Читай также: Год спустя: Эшли Грэм снова беременна

К слову, 31-летнего музыканта выпустили из тюрьмы округа Кук, повесив на ногу электронный браслет слежения. Прямо у ворот исправительного заведения он угодил в засаду. Неизвестные ожидали Лондре на двух автомобилях, выпустив по нему 64 пули. Рэпера доставили в больницу, где врачи лишь констатировали его смерть.

Вместе с ним погибли 11 человек, а 29 пострадали. Задержать нападавших пока не удалось.

Отметим, что с 2010 года Лондре Сильвестра четыре раза приговаривали к тюремному заключению. Последний раз его арестовали 27 апреля 2020 по обвинению в хранении огнестрельного оружия.

Лондри Сильвестр (KTS Dre)
Лондри Сильвестр (KTS Dre)
instagram.com/bigkutthroat_dasmoker

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: смерть звезд, убийство звезд, KTS Dre, Лондре Сильвестра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь