Известного рэпера жестоко убили

Артиста изрешетили 64 пулями.

Американского рэпера Лондри Сильвестр, более известного под псевдонимом «KTS Dre», расстреляли. Инцидент произошел 10 июля 2021 года в городе Чикаго, штат Иллинойс.

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К слову, 31-летнего музыканта выпустили из тюрьмы округа Кук, повесив на ногу электронный браслет слежения. Прямо у ворот исправительного заведения он угодил в засаду. Неизвестные ожидали Лондре на двух автомобилях, выпустив по нему 64 пули. Рэпера доставили в больницу, где врачи лишь констатировали его смерть.

Вместе с ним погибли 11 человек, а 29 пострадали. Задержать нападавших пока не удалось.

Отметим, что с 2010 года Лондре Сильвестра четыре раза приговаривали к тюремному заключению. Последний раз его арестовали 27 апреля 2020 по обвинению в хранении огнестрельного оружия.

Лондри Сильвестр (KTS Dre) instagram.com/bigkutthroat_dasmoker

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