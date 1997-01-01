Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном

Ирландский актер Колин Фаррелл хочет стать опекуном взрослого сына из-за его генетического заболевания.

Колин Фаррелл gettyimages.com

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44-летний Колин Фаррелл и его 49-летняя бывшая избранница Ким Борденейв планируют оформить опекунство над их общим сыном Джеймсом, которому вскоре исполнится 18 лет. Пара хочет законно управлять всеми потребностями и нуждами сына.

У Джеймса синдром Ангельмана, который характеризуется задержкой психического развития, нарушением сна, хаотичными движениями и беспричинным смехом. В судебных документах говорится, что у мальчика не развита речь, и он не может самостоятельно позаботиться о своем здоровье и благополучии.

«Джеймсу не хватает способности выразить мнение, кого именно он хотел бы видеть своими опекунами, однако совершенно очевидно, что он выбрал бы для этого своих родителей», - отмечается в документах, поданных в суд.

Слушание по этому делу состоится 27 сентября, однако подросток не появится в зале суда из-за состояния здоровья.

Колин Фаррелл с экс-возлюбленной Ким Борденейв gettyimages.com

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