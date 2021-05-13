Милла Йовович показала, как отдыхает с мужем и старшими дочерями

Звездная мама Милла Йовович показала семейные снимки с отдыха в Канаде.

Голливудская кинозвезда, певица и модель Милла Йовович после рождения третьей дочери стала реже появляться в соцсетях. Однако, актриса не забывает хотя бы несколько раз в месяц радовать поклонников новыми семейными кадрами.

Читай также: Роберт Паттинсон отмечает 35-летие: ТОП-10 лучших фильмов актера

Так, недавно 45-летняя знаменитость похвасталась отдыхом в Канаде. На своей странице в Инстаграм Милла поделилась подборкой ярких кадров с мужем Полом Андерсоном и со старшими дочерями - 13-летней Эвер и 6-летней Дэшилл. Звездная мама вместе с девочками провела время в Capilano Suspension Bridge Park (Висящий мост и парк в Ванкувере).

«У нас была самая замечательная поездка на мост Capilano Suspension Bridge! Это было так волшебно. Мост простирается через огромный каньон с рекой внизу и также имеет удивительную дорожку по скалам. Мы бродили по лесу, в котором были самые красивые деревья и даже мосты, ведущие от одного дерева к другому. Клянусь, мы не специально кормили белку. Она буквально вскочила к нам на стол и начала пить из чашки кленовый сироп! Конечно, по пути к выходу, вас заставят пройти через сувенирный магазин, где Эвер купила несколько кристаллов, которые она теперь носит повсюду», - поделилась впечатлениями от отдыха Йовович.

Милла Йовович со старшими дочерями instagram.com/millajovovich

Милла Йовович instagram.com/millajovovich

Милла Йовович instagram.com/millajovovich

Старшая дочь Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

Средняя дочь Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

Муж и дочери Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.