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Милла Йовович показала, как отдыхает с мужем и старшими дочерями

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Звездная мама Милла Йовович показала семейные снимки с отдыха в Канаде.
Милла Йовович показала, как отдыхает с мужем и старшими дочерями
Милла Йовович показала, как отдыхает с мужем и старшими дочерями
instagram.com/millajovovich

Голливудская кинозвезда, певица и модель Милла Йовович после рождения третьей дочери стала реже появляться в соцсетях. Однако, актриса не забывает хотя бы несколько раз в месяц радовать поклонников новыми семейными кадрами.

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Так, недавно 45-летняя знаменитость похвасталась отдыхом в Канаде. На своей странице в Инстаграм Милла поделилась подборкой ярких кадров с мужем Полом Андерсоном и со старшими дочерями -  13-летней Эвер и 6-летней Дэшилл. Звездная мама вместе с девочками провела время в Capilano Suspension Bridge Park (Висящий мост и парк в Ванкувере).

«У нас была самая замечательная поездка на мост Capilano Suspension Bridge! Это было так волшебно. Мост простирается через огромный каньон с рекой внизу и также имеет удивительную дорожку по скалам. Мы бродили по лесу, в котором были самые красивые деревья и даже мосты, ведущие от одного дерева к другому. Клянусь, мы не специально кормили белку. Она буквально вскочила к нам на стол и начала пить из чашки кленовый сироп! Конечно, по пути к выходу, вас заставят пройти через сувенирный магазин, где Эвер купила несколько кристаллов, которые она теперь носит повсюду», - поделилась впечатлениями от отдыха Йовович.

Милла Йовович со старшими дочерями
Милла Йовович со старшими дочерями
instagram.com/millajovovich
Милла Йовович
Милла Йовович
instagram.com/millajovovich
Милла Йовович
Милла Йовович
instagram.com/millajovovich
Старшая дочь Миллы Йовович
Старшая дочь Миллы Йовович
instagram.com/millajovovich
Средняя дочь Миллы Йовович
Средняя дочь Миллы Йовович
instagram.com/millajovovich
Муж и дочери Миллы Йовович
Муж и дочери Миллы Йовович
instagram.com/millajovovich

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Теги: Милла Йовович, дети звезд, Эва Габо Андерсон
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ParisMA  (аноним)  13.05.2021, 15:19
Оценка:  0
ParisMA
невероятные Красоты!

Мила жлабыха!
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