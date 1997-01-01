Семейный секрет: Ирина Билык публично выяснила отношения с сыном
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Ирина Билык стала участницей шоу «Мій секрет» с Машей Ефросининой. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала анонс передачи, где можно увидеть фрагменты интервью. Судя по всему, знаменитость раскрыла неприятный секрет, связанный с ее сыном, который тоже появился в кадре.
Как известно, у Ирины Билык есть два сына. Старшему, Глебу Оверчуку, уже 21 год, и он готовится к свадьбе со своей возлюбленной Алисой. В отрывке интервью показали, как Глеб рассказывает о том, что обижен на мать.
«Можно сказать, вогнала в депрессивное состояние», - говорит на видео парень. При этом, рядом с ним сидит его возлюбленная.
Ирина Билык выглядела очень подавленной и вытирала слезы:
«Я впервые об этом рассказываю…Мы не хотели нигде об этом говорить», - произносит звезда, еле сдерживая слезы.
Под публикацией артистка упомянула, что зрители узнают о ней то, чего не знали ранее:
«Вы узнаете то, чего не знали до этого!»
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