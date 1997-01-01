Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала милые фото со старшей дочерью. На кадрах знаменитость запечатлена в пиджаке, с собранными волосами, в компании старшей дочери Евангелины. Звездная дочь предстала в черной косухе, с распущенными длинными локонами, и собачкой на руках.
Под публикацией Светлана рассказала, что ее дочь присутствовала с ней на съемках шоу «Голос»:
«Мы с Евочкой сегодня были на генеральном прогоне полуфинала @voice1tv
Доченька очень болеет за моих деток ❤️».
Ранее Лобода отмечала, что Евангелина очень любит читать и развита не по годам:
«Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь- откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли...Евочка много читает, порою невозможно оторвать ,чтобы заставить перекусить...Все время просит новую литературу».
Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: Евангелину и Тильду.
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