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Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками редкими снимками с дочерью.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала милые фото со старшей дочерью. На кадрах знаменитость запечатлена в пиджаке, с собранными волосами, в компании старшей дочери Евангелины. Звездная дочь предстала в черной косухе, с распущенными длинными локонами, и собачкой на руках.

Под публикацией Светлана рассказала, что ее дочь присутствовала с ней на съемках шоу «Голос»:

«Мы с Евочкой сегодня были на генеральном прогоне полуфинала @voice1tv
Доченька очень болеет за моих деток ❤️».

Ранее Лобода отмечала, что Евангелина очень любит читать и развита не по годам:

«Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь- откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли...Евочка много читает, порою невозможно оторвать ,чтобы заставить перекусить...Все время просит новую литературу».

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: Евангелину и Тильду.

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Теги: Светлана Лобода, дочь LOBODA, новости, старшая дочь, фото, инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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