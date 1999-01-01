Узнайте, какие звезды превзошли своих знаменитых родителей.

ТОП-10 звездных детей, которые не менее успешны, чем их родители Getty images

У талантливых людей часто рождаются талантливые дети. Подтверждение этому герои нашей подборки. Ivonа решила показать всемирно известных детей не менее известных родителей. Узнайте, от кого унаследовали свой талант и внешность всеми любимые звезды мирового шоу-бизнеса.

Роберт Дауни-младший

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Американский актер, режиссер и сценарист Роберт Дауни-старший стал мегапопулярным после роли Тони Старка (Железного человека) в серии фильмов о Мстителях. Знаменитым артистом ему удалось стать благодаря родительским генам. Роберт родился в семье режиссера Роберта Дауни-старшего, который оказался на вершине голливудского успеха после фильма «Компания Хьюго», и актрисы Элси Форд.

Роберт Дауни-младший и Роберт Дауни-старший Getty images

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон пошла по стопам своей мамы, знаменитой актрисы Голди Хоун. Артистка запомнилась зрителям, благодаря ярким ролям в фильмах «Цветок кактуса», «Шугарлендский экспресс», «Рядовой Бенджамин», «За бортом» и «Смерть ей к лицу».

Сама же Кейт прославилась после ролей в кинолентах «Война невест», «Почти знаменит» и «Как отделаться от парня за 10 дней». У Хадсон пока нет «Оскара» как у ее мамы, однако, мы уверены, что у 42-летней актрисы еще будет шанс побороться за статуэтку.

Кейт Хадсон и Голди Хоун Getty images

Илон Маск

Один из самых известных изобретателей современности, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск является сыном Мэй Маск, которая уже более 50-ти лет в модельном бизнесе. Ее фотографии украшали обложки таких изданий, как Тайм, New York Magazine и Elle. Кроме того, мама Илона подписала контракт с IMG Models и даже снялась в клипе Бейонсе. Также Мэй пишет книги о диетологии, а недавно выпустила еще и мемуары.

Отметим, что брат и сестра Илона Маска тоже стали успешными в своих профессиях. Кимбал владеет сетью ресторанов, а Тоска продюсирует художественные фильмы.

Мэй Маск и Илон Маск Getty images

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу, как и ее коллега по «Мстителях» Дауни-младший, родилась в «киношной» семье. Отцом звезды является режиссер Брюс Пэлтроу. А ее мама – звезда фильма «Знакомство с Факерами» и сериалов «Уилл и Грейс и «Доктор Хафф» Блайт Даннер. Гвинет удалось превзойти своих родителей, как минимум, в одном – в 1999 году она стала лучшей актрисой по версии «Оскара» за роль Виолы де Лессепс в фильме «Влюблённый Шекспир».

Гвинет Пэлтроу с родителями Getty images

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас с детства мечтал пойти по стопам своего отца, знаменитого актера Кирка Дугласа. Сын не подвел звездного папу, и даже превзошел его ожидания. Майкл стал двукратным лауреатом «Оскара», причем одну из статуэток он получил как продюсер.

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Сам же Кирк, несмотря на работу со знаменитыми режиссерами Стенли Кубриком и Билли Уайлдером, удостоился лишь почетной награды киноакадемии. Отметим, что Дуглас-старший был одним из долгожителей Голливуда. В прошлом году актер умер в возрасте 103 лет.

Майкл Дуглас и Кирк Дуглас Getty images

Дакота Джонсон

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон тоже имеет все шансы стать более успешной, чем ее звездные родители. Знаменитость унаследовала актерские способности от матери, голливудской звезды Мелани Гриффит и отца, исполнителя роли детектива Нэша Бриджеса в одноименном сериале - Дона Джонсона.

Дакота Джонсон с родителями Getty images

Анджелина Джоли

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Анджелина Джоли является дочерью актера Джона Войта. Родственники даже однажды сыграли вместе в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Как и знаменитый отец, Анджелина получила заветный «Оскар». Кроме того, она стала первой актрисой, которая три года подряд выигрывала «Золотой глобус».

Отметим, что мама Анджелины, актриса Маршелин Бертран не получила на этом поприще особой славы. Она больше времени посвящала гуманитарной работе. Джоли также решила заниматься благотворительностью и даже стала послом доброй воли по делам беженцев.

Анджелина Джоли с отцом Джоном Войтом Getty images

Бенедикт Камбербэтч

Родители звезды популярного британского сериала «Шерлок» также когда-то были довольно популярны на телевидении. Мама актера, Ванда Вентем наиболее известна по ролям Верджинии Лейк в сериале «НЛО» и Памелы Пари в ситкоме «Дуракам везёт». А отец Бенедикта, Тимоти Карлтон появился в телефильмах «Алый первоцвет» и «Жизнь задом наперед». Отметим, что Ванда и Тимоти даже сыграли родителей героя Камбербэтча в «Шерлоке».

Бенедикт Камбербэтч с родителями на съемках «Шерлока» imdb.com

Лили-Роуз Депп

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20-летняя начинающая актриса и модель Лили-Роуз Депп унаследовала красоту и талант от знаменитых родителей. Ее мамой является французская певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради, а отцом – никто иной как голливудский актер Джонни Депп. Несмотря на юный возраст, Лили-Роуз уже снялась в 11-ти фильмах. Кроме того, в 16 лет она стала музой Карла Лагерфельда, а также официальным послом модного дома Chanel. Девушка приняла участие в фотосессиях для изданий Vogue, V magazine, Vanity Fair. Gala и Grazia.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп Getty images

Кайя Гербер и ее мама Синди Кроуфорд

19-летняя модель Кайя Гербер только начинает покорять мировые подиумы, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что юная красотка добьется хороших результатов в модельном бизнесе. Ведь ее мама никто иная как Супермодель девяностых Синди Кроуфорд. Гербер уже работала с Calvin Klein, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen, Versace и снималась для таких журналов, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine. В 2018 году дочь Кроуфорд была удостоена звания «Модель года» на премии «Fashion Awards».

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд Getty images

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