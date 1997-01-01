«Разучилась петь»: Тину Кароль раскритиковали за неудачное выступление
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Популярная исполнительница Тина Кароль может похвастаться огромной армией фанатов, которая восхищается ее творчеством, однако, на этот разы фолловеры разочаровались. Дело в том, что зрители заметили проблемы со звуком и обвинили артистку в использовании фонограммы.
На странице Тины Кароль в Инстаграм поклонники выразили свое негодование под видео:
«Как же я вас люблю. Но это выступление ужасное. Вы то ли петь разучились, то ли заболели».
«Печально осознавать, что от той былой искренности и душевности, которой обладала Тина, осталось вот это... Смысл песни заставляет отдать ее Бузовой».
«Мда... Даже микрофон на первом «суждение людей» не успела поднести. Зачем же фанеру на рэпе включать».
Напомним, что в клипе на песню «Хороший парень» Тина Кароль снялась в образе мужчины.
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