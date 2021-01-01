Игорь Кондратюк поделился редким фото дочери Полины
Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк порадовал подписчиков фотографиями из семейного альбома. Недавно по случаю Дня дочери телезвезда решил показать, как сейчас выглядит его единственная дочь Полина.
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Так, на своей странице в Инстаграм звездный отец обнародовал два снимка. На первом кадре Полина в ярком платье позировала за столом. Еще на одном фото девочка запечатлена во время отдыха в бассейне.
«Бажаю моїй красуні-розумнюні Поліні бути щасливою!», - подписал снимки Игорь.
Напомним, что у 59-летнего Кондратюка и его супруги Александры трое детей: сыновья Сергей и Данила и дочь Полина.
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