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Игорь Кондратюк поделился редким фото дочери Полины

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Украинский ведущий Игорь Кондратюк запостил снимки из семейного архива.
Игорь Кондратюк поделился редким фото дочери Полины
Игорь Кондратюк поделился редким фото дочери Полины
facebook.com/kondratjukigor

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк порадовал подписчиков фотографиями из семейного альбома. Недавно по случаю Дня дочери телезвезда решил показать, как сейчас выглядит его единственная дочь Полина.

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Так, на своей странице в Инстаграм звездный отец обнародовал два снимка. На первом кадре Полина в ярком платье позировала за столом. Еще на одном фото девочка запечатлена во время отдыха в бассейне.

«Бажаю моїй красуні-розумнюні Поліні бути щасливою!», - подписал снимки Игорь.

Игорь Кондратюк показал дочь Полину
Игорь Кондратюк показал дочь Полину
instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк показал дочь Полину
Игорь Кондратюк показал дочь Полину
instagram.com/kondratiuk_official

Напомним, что у 59-летнего Кондратюка и его супруги Александры трое детей: сыновья Сергей и Данила и дочь Полина.

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Теги: Игорь Кондратюк, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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