Игорь Кондратюк поделился редким фото дочери Полины

Украинский ведущий Игорь Кондратюк запостил снимки из семейного архива.

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк порадовал подписчиков фотографиями из семейного альбома. Недавно по случаю Дня дочери телезвезда решил показать, как сейчас выглядит его единственная дочь Полина.

Читай также: «Моя совесть чиста»: Певица Slavia прокомментировала развод с Dzidzio

Так, на своей странице в Инстаграм звездный отец обнародовал два снимка. На первом кадре Полина в ярком платье позировала за столом. Еще на одном фото девочка запечатлена во время отдыха в бассейне.

«Бажаю моїй красуні-розумнюні Поліні бути щасливою!», - подписал снимки Игорь.

Игорь Кондратюк показал дочь Полину instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк показал дочь Полину instagram.com/kondratiuk_official

Напомним, что у 59-летнего Кондратюка и его супруги Александры трое детей: сыновья Сергей и Данила и дочь Полина.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​