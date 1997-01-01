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Редкое фото: Бритни Спирс впервые показала взрослого сына

Американская поп-певица Бритни Спирс поделилась подписчиками редким снимком со старшим сыном.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
gettyimages.com

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Популярная исполнительница Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с 15-летним сыном Шоном, но впоследствии удалила его. На кадре знаменитость запечатлена в желтом платье, а ее сын предстал в стильном наряде – джинсовке и бейсболке. Звездный ребенок заметно подрос, поскольку стал выше своей мамы.

Семейное фото вызвало бурную реакцию в Сети, но Бритни по неизвестным причинам вскоре удалила его. Дети артистки не показывают свои лица, чтобы не привлекать внимание общественности, скорее всего, это и стало главным основанием для удаления снимка. Однако пользователи успели распространить редкое фото в Сети.

Напомним, что Бритни Спирс родила двух сыновей – Шона и Джейдена – от бывшего мужа Кевина Федерлайна. По данным издания The Sun, у сыновей хорошие отношения со звездной мамой.

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Теги: Бритни Спирс, фото, дети, звездные дети, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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