Об этом говорят: Адель закрутила роман с другом детства
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По данным инсайдера, Адель закрутила роман, после болезненного расставания с Саймоном Конецким. Завоевать сердце артистки удалось другу детства, с которым они встретились на вечеринке. Отношения новоиспеченной пары развиваются стремительно, однако Адель не планирует афишировать их. Об избраннике певицы знают лишь родственники и близкое окружение.
«Их дружба приобрела неожиданный поворот после вечеринки с общими друзьями. Тогда они поняли, что имеют чувства друг к другу. Они оба так счастливы», - информируют инсайдеры.
Адель неоднократно заявляла, что не свяжет свою жизнь с мужчиной из шоу-бизнеса, поскольку не хочет, чтобы ее семейная жизнь была публичной. Поэтому их роман тайный.
Инсайдеры уверяют, что влюбленные уже строят планы на будущее, и готовы к общим детям. Адель мечтает подарить 8-летнему сыну Анджело брата или сестру.
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