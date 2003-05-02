Звезды, родители которых оказались нетрадиционной ориентации

С каждым годом к людям с нетрадиционной ориентацией относятся более толерантно, чем это было несколько десятков лет назад.

Эми Адамс и Кендалл Дженнер gettyimages.com

Читай также: Шеф-кухар Ковриженко зізнався: «Єдине, з чим немає проблем – це сніданки»

Предлагаем подборку знаменитостей, которых вырастили родители с нетрадиционной ориентацией.

Эми Адамс

Обладательница двух премий «Золотой глобус» Эми Адамс выросла в многодетной семье, она четвертый ребенок из семерых. Отец Эми после службы в армии стал успешным кантри-певцом, в то время как ее мать была выдающейся бодибилдершей. Родители голливудской актрисы были настолько разными по характеру, что их семейное гнездышко трещало по швам из-за бесконечных ссор и скандалов. И вот, когда Эми было десять лет, ее папа оставил дом и уехал, а мать завела себе женщину. После таких глобальных перемен обстановка дома стала спокойной, а вторая мама полюбила детей, как родных.

Что касается предпочтений самой Адамс – она выбирает мужчин. Сейчас она находится в отношениях с Дарреном Ле Галло, от которого родила дочь.

Эми Адамс gettyimages.com

Роберт Де Ниро

Отец американского актера ушел из семьи, когда Роберту было 3 года, из-за любви к мужчине. В то время общество было не таким толерантным к однополой любви, поэтому Де Ниро-старший страдал из-за своих чувств. Однако его личная жизнь не помешала сохранить дружеские отношения со своим сыном.

Роберт Де Ниро всегда отзывался об отце с теплотой. Более того, свою первую режиссерскую работу «Бронскую повесть» он посвятил отцу. Единственное, о чем жалеет актер, так это о том, что слишком мало проводил времени с папой и не поддержал его в трудное время.

Роберт Де Ниро gettyimages.com

Джоди Фостер

Двукратная обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер пошла по стопам матери и связала себя узами брака с Александрой Хедисон. Отец знаменитости бросил ее мать еще до рождения Джоди. Тогда звездная мама Эвелин не отчаялась и нашла утешение в хрупких женских плечах.

Кстати, у Джоди Фостер есть двое сыновей, однако неизвестно продолжат ли они семейную традицию по нетрадиционности.

Джоди Фостер gettyimages.com

Джей Зи

Супруг Бейонсе воспитывался двумя мамами – родной Глорией и учительницей Дианой. Отец рэпера ушел из семьи, когда тот был еще совсем маленьким.

Несмотря на то, что Джей Зи традиционной ориентации, он выступает за равноправие и узаконивание однополых браков. В одном интервью знаменитость заявил, что люди вправе любить того, кого они хотят, а то, что они делают у себя дома– это только их дело.

Джей Зи gettyimages.com

Кайли и Кендалл Дженнер

Отец Кайли и Кендалл Дженнер сделал ряд операций по смене пола. После этого процесса Брюс полноценно почувствовал себя женщиной и сменил имя на Кейтлин. Шестеро детей бывшего олимпийского атлета Брюса Дженнера, которого теперь зовут Кейтлин, приняли его выбор, однако продолжают называть его своим отцом.

«Все мои дети зовут меня папой. Кендалл первой спросила, как им теперь стоит ко мне обращаться. И я ответила: «Папа. Я твой отец и останусь им до самой смерти». Но что меня действительно шокирует, — это когда они в разговоре обо мне говорят: «Мой папа — она...». Это действительно не так просто — употребить другое местоимение в середине предложения. Брюс вырастил их, а Кейтлин наслаждается с ними жизнью», — рассказала Кейтлин.

Кайли и Кендалл Дженнер gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.