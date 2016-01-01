54-летняя Сальма Хайек показала, как сохраняет молодость

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала подписчикам, как поддерживает красоту лица.

Сальма Хайек gettyimages.com

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где запечатлена в LED очках и с пышной прической, над которой трудится парикмахер. По словам знаменитости, LED очки позволяют избавиться от темных кругов под глазами.

Под публикацией Сальма призналась, что эта процедура поможет сделать кожу под глазами гладкой и упругой, что ей и нужно перед грядущей фотосессией:

«Пробуем новую технику перед фотосессией для кругов под глазами».

Поклонники отмечают, что годы не властны над Хайек, поскольку в свои 54 года артистка может похвастаться не только сияющей кожей без глубоких морщин, но и стройной фигурой.

Секретами своей красоты Сальма называет позитивный взгляд на мир, регулярный и правильный уход за кожей, а также 8-ми часовой сон и соблюдение питьевого режима.

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