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Мадонна показала, как отдыхает с приемными дочерями-близняшками

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Звездная мама Мадонна запостила трогательное видео с 8-летними Стеллой и Эстер.
Мадонна показала, как отдыхает с приемными дочерями-близняшками
Мадонна показала, как отдыхает с приемными дочерями-близняшками
Getty images

Знаменитая американская исполнительница Мадонна прославилась также как актриса, режиссер и писательница. Кроме того, не для кого не секрет, что она является мамой шестерых детей, четверо из которых приемные.

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На своей странице в Инстаграм 62-летняя артистка решила показать фанам, как проводит время с самыми младшими детьми – 8-летними близняшками Стеллой и Эстер. Мадонна обнародовала видео, где она и ее дочери играют в живописном поле.

«Я бы хотела, чтобы вы знали, как это быть мной», - подписала семейные кадры певица.

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Теги: Мадонна, дети звезд, дети Мадонны
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Источник: ivonа bigmir)net

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