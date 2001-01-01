ТОП-10 звезд, которые отказались от карьеры ради семьи

Узнайте, кто из мировых знаменитостей пожертвовал профессией ради детей и любимого человека.

Многие звезды шоу-бизнеса готовы пожертвовать личной жизнью ради славы. Однако есть и те, кто ради семейного счастья отказывается от успешной карьеры. Ivona предлагает вспомнить знаменитостей, которые бросили любимую работу и поставили семью на первое место.

Грейс Келли

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Грейс Келли является самым ярким примером того, как ради мужа и детей можно отказаться от профессии. Популярная американская актриса, обладательница «Оскара», любимица публики и одна из муз знаменитого режиссера Альфреда Хичкока в 26-летнем возрасте бросила кинокарьеру ради брака с князем Монако. После свадьбы с Ренье III в 1956 году Грейс полностью посвятила себя выполнению обязанностей княгини и воспитанию троих детей - Каролины, Альбера и Стефании.

Грейс Келли с мужем и детьми Getty images

Надежда Румянцева

Знаменитая советская актриса Надежда Румянцева, которая всем известна по культовым картинам «Девчата» и «Королева бензоколонки», поставила любовь на первое место. В конце 60-х годов актриса отказалась от съемок в кино, потому что не хотела расставаться со своим мужем, дипломатом Вилли Хштояном. Вместе с ним кинозвезда отправилась жить за границу и сопровождала его в зарубежных командировках. Известно, что Хштоян работал торговым представителем СССР в Малайзии, а позже в Египте. Супруги никогда не расставались и прожили в счастливом браке 40 лет. Детей у пары не было.

Ева Мендес

Американская актриса Ева Мендес после рождения детей отказалась от успешной карьеры и даже сейчас редко появляется на светских мероприятием со своим гражданским мужем, актером Райаном Гослингом. В одном из интервью Мендес рассказала, что старается обходиться без няни, поэтому все ее время уходит на воспитание дочерей – 6-летней Эсмеральды и 3-летней Амады.

Ева Мендес и Райан Гослинг Getty images

Джессика Альба

Актриса Джессика Альба считает, что самая лучшая роль – это роль жены и матери. Поэтому после появления троих детей Джессика все чаще отказывалась от съемок. А недавно и вовсе заявила, что отказывается от карьеры ради 12-летней Онор, 9-летней Хэвен и трехлетнего Хэйеса. Скучать дома актрисе не придется, ведь она также является создателем экологичной компании The Honest Company, в офисе которой есть детская комната. По словам Альбы, сейчас у нее на первом месте семья и здоровье.

Камерон Диас

Ради роли матери от кино отказалась и актриса Камерон Диас. После 2014 года она оставила съемки, чтобы родить ребенка. Однако Диас и ее супругу Бенджи Мэддену удалось стать родителями девочки Рэддикс только в конце 2019-го. Звездная мама не жалеет, что ей пришлось пожертвовать карьерой, однако не отрицает, что когда-то может вернутся к актерству.

Камерон Диас Getty images

Дрю Бэрримор

Американская актриса Дрю Бэрримор также редко снимается в кино. А недавно в одном интервью знаменитость заявила, что может и вовсе отказаться от актерства до того момента, пока ее дети не вырастут. К слову, у Дрю есть собственный косметический бренд и телешоу, поэтому бедствовать от отказа от съемок актриса и ее дочери точно не будут.

Дрю Бэрримор Getty images

Чак Норрис

Американский киноактер Чак Норрис в начале 2010-х отказался от кино, не потому что решил уйти на пенсию, а ради борьбы за жизнь своей любимой супруги Джины О'Келли. Бывшая актриса и модель перенесла курс лечения ревматоидного артрита. Во время одного из МРТ врачи использовали комплекс с высоким содержанием ионов гадолиния, после чего жене Норриса стало намного хуже.

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Было проведено тщательное расследование, во время которого доказали, что часть вещества может сохраняться в мозге. В 2017 году Чак рассказал, что подал в суд на фармацевтические компании и требовал от них 11 миллионов долларов. Однако, чем закончились судебные разбирательства, не известно. Джина пока не поправилась после отравления, но ее состояние значительно улучшилось. Поговаривают, что актер потратил более двух миллионов долларов на лечение жены в Китае.

«Я бросил карьеру, чтобы полностью посвятить себя Джине. Теперь я стараюсь делать все, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправданна», – сказал в одном из интервью Норрис.

Отметим, что Джина младше своего 81-летнего звездного супруга на 23 года. В 2001 году у пары родились близнецы - мальчик Дакота и девочка Дэнили.

Чак Норрис с женой и детьми Getty images

Клаудиа Мори

Итальянской актрисе и певице Клаудии Мори пророчили славу мирового масштаба. Однако после свадьбы с Адриано Челентано и рождения троих детей Мори отодвинула карьеру на второй план, а позже и вовсе от нее отказалась. Клаудиа занималась воспитанием сына Джакомо и дочерей Розиты и Розалинды. Позже бывшая актриса пробовала себя в роли менеджера знаменитого мужа.

Клаудиа Мори и Адриано Челентано Getty images

Эльза Патаки

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Испанская актриса, продюсер и модель Эльза Патаки много работала, чтобы добиться успехов в кино. Однако встреча со звездой «Тора», австралийским актером Крисом Хемсвортом, изменила ее планы на будущее. Эльза стала мамой девочки Индии Роуз и мальчиков-близнецов Тристана и Саши. Сейчас Патаки снимается в фильмах, однако не так часто, как до свадьбы.

Эльза Патаки и Крис Хемсворт Getty images

Меган Маркл

Стоит вспомнить также и о звезде сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл, которая отказалась от актерства ради свадьбы с Его Королевским Высочеством принцем Гарри. Несмотря на то, что герцоги Сассекские больше не исполняют обязанности членов королевской семьи, Маркл пока не планирует сниматься. Вместе с мужем экс-актриса планирует создавать документальные ленты и параллельно заниматься воспитанием сына Арчи и дочери, которая появится на свет уже этим летом.

Беременная Меган Маркл с принцем Гарри и сыном Арчи Getty images

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