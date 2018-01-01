Майкл Дуглас показал 18-летнюю дочь-красавицу

Звездный отец Майкл Дуглас трогательно поздравил единственную дочь с днем рождения.

Всемирно известный голливудский актер, обладатель двух премий «Оскар» Майкл Дуглас сообщил поклонникам о радостном событии. 20 апреля его единственной дочери Кэрис исполнилось 18 лет.

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Звездный отец решил публично поздравить именинницу. На своей странице в Инстаграм 73-летний Майкл обнародовал милое фото из семейного архива, где Кэрис в вечернем платье обнимала знаменитого папу и улыбалась на камеру.

«Милая, это твой папа, желаю тебе самого лучшего 18-летия, которое хотела бы иметь любая молодая леди. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, как я горжусь тобой, и как я рад видеть, как ты превращаешься в юную леди! С днём рождения, Кэрис! Я люблю тебя! Папа», - трогательно написал актер под снимком.

Майкл Дуглас показал 18-летнюю дочь instagram.com/michaelkirkdouglas

Супруга Дугласа и мама Кэрис также поделилась архивными фотографиями с именинницей. На одном из кадров Кэтрин Зета-Джонс держала на руках еще совсем маленькую дочь.

«С 18-летием, Кэрис! Ты все, и все это ты. Спасибо за радость, которую ты мне доставляешь. Сегодня в 5 часов утра ты написала мне, чтобы поблагодарить меня за то, что я тебя родила. Ты такая женщина. Своего рода. Твоя мудрость исчисляет твои годы. Твоя красота глубока, и твое сердце достаточно велико, чтобы любить окружать мир, твое чувство юмора ... очень важно ... непревзойденное. Я могла бы продолжить. Над твоим японским нужно немного поработать, но это выполнимо. Я люблю тебя, ангел. Мама», - подписала фото 51-летняя актриса.

Кэтрин Зета-Джонс показала дочь от Майкла Дугласа instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс показала дочь от Майкла Дугласа instagram.com/catherinezetajones

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Кэтрин даже обнародовала скрин личной переписки с Кэрис, где именинница благодарит звездную маму за рождение, а Зета-Джонс в свою очередь забавно отвечает.

- Спасибо, что подарила мне жизнь. - Твое рождение было моим самым гордым моментом. Подожди… Оскар?.. Нет, определенно ты.

Переписка Кэтрин Зета-Джонс с дочерью instagram.com/catherinezetajones

Напомним, что у Майкла Дугласа и его жены Кэтрин Зета-Джонс есть еще 20-летний сын Дилан. От первого брака у актера также есть 42-летний сын Кэмерон, который подарил ему двоих внуков.

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