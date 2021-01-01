5 главных ошибок родителей в воспитании детей

Будьте внимательны в воспитании детей, иначе ваши ошибки могут серьезно повлиять на жизнь детей в будущем.

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Все мы допускаем ошибки и от них никто не застрахован. Тем не менее некоторые ошибки в воспитании детей могут оказать большое влияние на их дальнейшую жизнь. Какие оплошности в воспитании допускают родители и как их избежать – разбиралась Ivona.

5 главных ошибок родителей, которые они допускают в воспитании детей

Наказание ребенка перед посторонними

Воспитание или наказание ребенка перед посторонними подрывает уверенность малыша в себе, у него появляется большое чувство стыда, от которого сложно избавиться. Поэтому не забывайте оглянуться вокруг прежде чем начинать воспитательный процесс в публичном месте, или же отложите его до возвращения домой.

Излишняя сдержанность

Объятия и ласка очень важны в воспитании. Если же родители не говорят, что любят своего ребенка он становится эмоционально оторванным от семьи. Равнодушие родителей может отразиться на ребенке, вполне вероятно, что таким же образом он будет вести себя с окружающими, ему будет сложно с кем-то сблизится, завести друзей.

Вредные привычки родителей

Вредные привычки взрослых также сказываются на детях. Так, согласно исследованию американских ученых, существует взаимосвязь между детским ожирением и привычками матерей. У детей, чьи матери старались придерживаться здорового образа жизни, риск ожирения уменьшался на 75%. Также вероятность ожирения у маленьких детей уменьшается на 30%, если с ними много играют отцы.

Гиперкомпенсация

Обиды на родителей могут привести к полному непринятию их методов воспитания. Так, если у вас были властные родители, которые сильно контролировали и многое запрещали, то уже при воспитании своих детей вы можете убрать любые ограничения и дать детям много свободы. Такая модель воспитания может сказаться на ребенке не лучшим образом: он может почувствовать себя брошенным.

Агрессивное поведение

Грубое обращение взрослых с детьми, частое проявление негативных эмоций может привести к проблемам с управлением гневом у детей в более старшем возрасте. К тому же стоит помнить, что дети учатся справляться с проблемами на примере родителей.

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