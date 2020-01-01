ВНО-2021: в МОН назвали даты тестирования

В МОН заявляют, что независимое оценивание состоит в запланированные сроки, несмотря на ситуацию с эпидемией в регионах.

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Даты проведения Внешнего независимого оценивания в Украине в 2021 году назвали в Министерстве образования и науки. В ведомстве сообщили, что ВНО-2021 состоится в запланированные сроки, вне зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

ВНО-2021 в Украине: правила и нововведения

Пробное тестирование пройдет 10 апреля. Участники смогут выбрать всего один предмет для оценивания, у них также есть возможность скачать задания по всем предметам и проверить себя дома. Результаты пробного ЗНО будут опубликованы 16 апреля на страницах участников.

Основная сессия ВНО. Участники ВНО должны были зарегистрироваться для участия в тестировании с 1 февраля по 5 марта, регистрация на дополнительную сессию ВНО в Украине состоится 6-18 мая.

Прежде чем отправиться на тестирование необходимо скачать приглашение-пропуск до 30 апреля. Их можно найти в кабинете участника ВНО.

ВНО-2021 в Украине: даты проведения тестирования

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Когда будут известны результаты ВНО-2021 в Украине:

до 4 июня — химия,

до 18 июня — иностранные языки,

до 22 июня — математика, математика (задания уровня стандарта),

до 25 июня — украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,

до 30 июня — география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Ее результаты будут известны до 23 июля.

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