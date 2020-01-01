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ВНО-2021: в МОН назвали даты тестирования

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В МОН заявляют, что независимое оценивание состоит в запланированные сроки, несмотря на ситуацию с эпидемией в регионах.
ВНО-2021 в Украине: даты
ВНО-2021 в Украине: даты
depositphotos.com

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Даты проведения Внешнего независимого оценивания в Украине в 2021 году назвали в Министерстве образования и науки. В ведомстве сообщили, что ВНО-2021 состоится в запланированные сроки, вне зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

ВНО-2021 в Украине: правила и нововведения

Пробное тестирование пройдет 10 апреля. Участники смогут выбрать всего один предмет для оценивания, у них также есть возможность скачать задания по всем предметам и проверить себя дома. Результаты пробного ЗНО будут опубликованы 16 апреля на страницах участников.

Основная сессия ВНО. Участники ВНО должны были зарегистрироваться для участия в тестировании с 1 февраля по 5 марта, регистрация на дополнительную сессию ВНО в Украине состоится 6-18 мая.

Прежде чем отправиться на тестирование необходимо скачать приглашение-пропуск до 30 апреля. Их можно найти в кабинете участника ВНО.

ВНО-2021 в Украине: даты проведения тестирования

  • 21 мая — химия,
  • 24 мая — испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая — английский язык,
  • 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),
  • 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня — история Украины,
  • 7 июня — физика,
  • 10 июня — биология,
  • 15 июня — география.

Когда будут известны результаты ВНО-2021 в Украине:

  • до 4 июня — химия,
  • до 18 июня — иностранные языки,
  • до 22 июня — математика, математика (задания уровня стандарта),
  • до 25 июня — украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,
  • до 30 июня — география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Ее результаты будут известны до 23 июля.

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Теги: образование, ВНО, экзамены в школе, поступление в ВУЗ
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Источник: ivonа bigmir)net

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