Третья волна пандемии коронавируса внесла свои коррективы в жизнь не только взрослых людей, но и детей.

10-летняя итальянка посещает онлайн-уроки в окружении стада коз freepik.com

Школьники лишены привычного общения со сверстниками, и не все родители в силах направить их безудержную энергию в правильное русло. Однако некоторые учащиеся решили посещать уроки на природе.

Одна из учениц из коммуны Кальдес на севере Италии присоединяется к онлайн-урокам с лужайки неподалеку от дома, где пасутся козы ее отца-пастуха. Девочка по имени Фьяметта не только получает необходимые знания, но и дышит горным воздухом, по-настоящему уединяясь с природой.

10-летняя итальянка посещает онлайн-уроки в окружении стада коз Martina Valentini - Val di Sole

Напомним, что 15 марта в Италии начал действовать новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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