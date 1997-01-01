10-летняя итальянка посещает онлайн-уроки в окружении стада коз
Третья волна пандемии коронавируса внесла свои коррективы в жизнь не только взрослых людей, но и детей.
Школьники лишены привычного общения со сверстниками, и не все родители в силах направить их безудержную энергию в правильное русло. Однако некоторые учащиеся решили посещать уроки на природе.
Одна из учениц из коммуны Кальдес на севере Италии присоединяется к онлайн-урокам с лужайки неподалеку от дома, где пасутся козы ее отца-пастуха. Девочка по имени Фьяметта не только получает необходимые знания, но и дышит горным воздухом, по-настоящему уединяясь с природой.
Напомним, что 15 марта в Италии начал действовать новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
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