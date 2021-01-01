Как сделать времяпрепровождения ребенка вне дома безопасным и приятным?

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Познание окружающего мира – неотъемлемая часть жизни каждого ребёнка. Задача взрослых в этом насыщенном процессе: не просто ознакомить свое дитя с правилами поведения в том или ином месте, но и проконтролировать выполнение всех рекомендаций. Ведь от этого может зависеть не только его здоровье, но и жизнь.

Давайте рассмотрим 5 главных вопросов, которым стоит уделить внимание, чтобы обеспечить безопасность ребёнка на улице. К ним относятся:

детская площадка;

велосипеды, гироскутеры, ролики;

водоемы;

пожароопасные объекты;

дорога в школу, на спорт, самостоятельные прогулки.

Игровые площадки Как обезопасить ребенка на игровой площадке пресс-служба

Здесь дети развлекаются, расходуют накопившуюся энергию и учатся быть частью общества. А ещё получают травмы. И чем меньше сын или дочь подготовлены, тем выше риск. Поэтому важно:

выбирать площадки с мягким полом (песок, резина, опилки) вокруг качелей и горок;

убедиться, что там нет подозрительных предметов, а оборудование находится в рабочем состоянии;

не оставлять детей без присмотра;

закрытость территории площадок;

невозможность доступа к площадке посторонних лиц и транспорта.

Также нужно научить их:

не толкаться, особенно на вершине горок;

крепко держаться обеими руками, катаясь на качелях и каруселях;

не подходить к качелям спереди и сзади, когда там находится кто-то другой.

Велосипеды, гироскутеры, ролики Как обезопасить ребенка на улице пресс-служба

Независимо от того, самостоятельно катается юный гонщик на велосипеде, самокате или под присмотром, он должен делать это в месте, отдаленном от проезжей части. Задача родителей – научить его смотреть по сторонам, чтобы избежать столкновения с пешеходами или другими детьми.

Транспортное средство должно быть оснащено светоотражателями. Также обязательно использование защиты: шлемы, наколенники, налокотники. Сэкономив на них, вы экономите на здоровье своего чада.

Прогулки и путь в школу

Родители часто рассказывают детям, что нельзя общаться с незнакомцами и выполнять их просьбы, но при искусном подходе обмануть можно кого угодно. Если ваш ребёнок ходит без вас в школу, на кружки или к репетиторам, вы должны каждую минуту знать, где он находится.

Звонить тысячу раз на день – не выход. Каждый ребёнок пытается быть самостоятельным, а родители всё время стараются контролировать и держать его на телефоне. Частые звонки отвлекают от занятий и могут стать причиной насмешек со стороны сверстников. Лучшее решение в таких ситуациях – персональный gps трекер.

Трекер gps работает в режиме реального времени через бесплатное мобильное приложение и помогает родителям следить за передвижением детей, даже если сами они находятся в другой стране. Работа устройства не прекращается, даже когда у его владельца садится телефон или пропадает связь. Кроме того, на трекере есть кнопка SOS, предназначенная для ребёнка: если он потеряется или почувствует опасность, он может нажать её и группа быстрого реагирования сразу же выедет к месту его нахождения. Данная возможность имеется при подключении gps трекера к охранной компании «Шериф» и в городах, где реагирует экипажи компании.

Как обезопасить ребенка на улице пресс-служба

Главные преимущества gps трекера:

встроенная международная сим-карта, благодаря которой устройство бесперебойно работает в любой точке мира;

возможность настройки в приложении безопасной зоны: при перемещении ребенка за ее пределы, трекер автоматически подаст сигнал тревоги;

уникальная запатентованная технология устройства;

максимально точное определение местонахождения девайса;

компактные размеры позволяют незаметно вложить его в рюкзак ребенка.

Купить gps трекер для детей можно в охранной компании «Шериф». Подключение клиента к пультовой охране происходит сразу после заказа услуги.

Водоемы Как обезопасить ребенка возле водоемов пресс-служба

Даже если ваши дети уверенно чувствуют себя в воде, расслабляться всё равно нельзя. Многие утонувшие подростки умели плавать, но непредвиденные обстоятельства или внезапное ухудшение самочувствия оказалось сильнее их навыков. Иногда несчастные случаи происходили в присутствии родителей – они просто не заметили.

В фильмах и мультфильмах часто показывают, как тонущий человек кричит и машет руками, но в реальности всё протекает иначе. Поэтому, отправляясь в семейный отпуск к морю, озеру или на речку, будьте максимально внимательны: там круглосуточная охрана детей от несчастного случая особенно важна.

Отдельная история – лёд. С ранних лет объясняйте подрастающему поколению, насколько обманчивым может быть замерзший водоем и почему нельзя ступать на отколовшиеся льдины.

Правила поведения с огнем

Спички и газовая плита – не игрушки, об этом знает каждый. А вот костер на пикнике не кажется столь опасным и это большой риск. Объясните детям, что в пламя запрещено бросать:

неизвестные предметы;

пластик;

химические вещества;

баллоны с распылителем (дезодоранты, спреи от насекомых и т.п.);

петарды и бенгальские огни;

алкоголь, бензин, керосин.

Дома тоже нельзя терять бдительность. Главные правила:

прятать спички и зажигалки в недоступном для малыша месте;

не оставлять горячий утюг и работающую технику без присмотра;

газовая плита должна иметь защиту от детей, в противном случае перекрывайте газ после каждого использования.

Изучение системы безопасности при обращении с огнем можно начинать с 3 лет.

Если дети остаются дома сами и будут пользоваться электроприборами, расскажите им правила эксплуатации и приучите выключать всё сразу после использования. Также расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара: повторите несколько раз план действий и запишите на видном месте важные телефонные номера.

Здоровье и жизнь ваших детей находится в ваших руках. И если в одной сфере им достаточно всё объяснить и показать, то в других надежнее обратиться к современным технологиям (таким, как персональный gps трекер). Позаботьтесь о защите своей семьи сегодня и наслаждайтесь удивительными возможностями, которые предоставляет нам жизнь!

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