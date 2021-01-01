5 основных принципов детской безопасности на улице: памятка для родителейАктуально
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Познание окружающего мира – неотъемлемая часть жизни каждого ребёнка. Задача взрослых в этом насыщенном процессе: не просто ознакомить свое дитя с правилами поведения в том или ином месте, но и проконтролировать выполнение всех рекомендаций. Ведь от этого может зависеть не только его здоровье, но и жизнь.
Давайте рассмотрим 5 главных вопросов, которым стоит уделить внимание, чтобы обеспечить безопасность ребёнка на улице. К ним относятся:
- детская площадка;
- велосипеды, гироскутеры, ролики;
- водоемы;
- пожароопасные объекты;
- дорога в школу, на спорт, самостоятельные прогулки.
Игровые площадки
Здесь дети развлекаются, расходуют накопившуюся энергию и учатся быть частью общества. А ещё получают травмы. И чем меньше сын или дочь подготовлены, тем выше риск. Поэтому важно:
- выбирать площадки с мягким полом (песок, резина, опилки) вокруг качелей и горок;
- убедиться, что там нет подозрительных предметов, а оборудование находится в рабочем состоянии;
- не оставлять детей без присмотра;
- закрытость территории площадок;
- невозможность доступа к площадке посторонних лиц и транспорта.
Также нужно научить их:
- не толкаться, особенно на вершине горок;
- крепко держаться обеими руками, катаясь на качелях и каруселях;
- не подходить к качелям спереди и сзади, когда там находится кто-то другой.
Велосипеды, гироскутеры, ролики
Независимо от того, самостоятельно катается юный гонщик на велосипеде, самокате или под присмотром, он должен делать это в месте, отдаленном от проезжей части. Задача родителей – научить его смотреть по сторонам, чтобы избежать столкновения с пешеходами или другими детьми.
Транспортное средство должно быть оснащено светоотражателями. Также обязательно использование защиты: шлемы, наколенники, налокотники. Сэкономив на них, вы экономите на здоровье своего чада.
Прогулки и путь в школу
Родители часто рассказывают детям, что нельзя общаться с незнакомцами и выполнять их просьбы, но при искусном подходе обмануть можно кого угодно. Если ваш ребёнок ходит без вас в школу, на кружки или к репетиторам, вы должны каждую минуту знать, где он находится.
Звонить тысячу раз на день – не выход. Каждый ребёнок пытается быть самостоятельным, а родители всё время стараются контролировать и держать его на телефоне. Частые звонки отвлекают от занятий и могут стать причиной насмешек со стороны сверстников. Лучшее решение в таких ситуациях – персональный gps трекер.
Трекер gps работает в режиме реального времени через бесплатное мобильное приложение и помогает родителям следить за передвижением детей, даже если сами они находятся в другой стране. Работа устройства не прекращается, даже когда у его владельца садится телефон или пропадает связь. Кроме того, на трекере есть кнопка SOS, предназначенная для ребёнка: если он потеряется или почувствует опасность, он может нажать её и группа быстрого реагирования сразу же выедет к месту его нахождения. Данная возможность имеется при подключении gps трекера к охранной компании «Шериф» и в городах, где реагирует экипажи компании.
Главные преимущества gps трекера:
- встроенная международная сим-карта, благодаря которой устройство бесперебойно работает в любой точке мира;
- возможность настройки в приложении безопасной зоны: при перемещении ребенка за ее пределы, трекер автоматически подаст сигнал тревоги;
- уникальная запатентованная технология устройства;
- максимально точное определение местонахождения девайса;
- компактные размеры позволяют незаметно вложить его в рюкзак ребенка.
Купить gps трекер для детей можно в охранной компании «Шериф». Подключение клиента к пультовой охране происходит сразу после заказа услуги.
Водоемы
Даже если ваши дети уверенно чувствуют себя в воде, расслабляться всё равно нельзя. Многие утонувшие подростки умели плавать, но непредвиденные обстоятельства или внезапное ухудшение самочувствия оказалось сильнее их навыков. Иногда несчастные случаи происходили в присутствии родителей – они просто не заметили.
В фильмах и мультфильмах часто показывают, как тонущий человек кричит и машет руками, но в реальности всё протекает иначе. Поэтому, отправляясь в семейный отпуск к морю, озеру или на речку, будьте максимально внимательны: там круглосуточная охрана детей от несчастного случая особенно важна.
Отдельная история – лёд. С ранних лет объясняйте подрастающему поколению, насколько обманчивым может быть замерзший водоем и почему нельзя ступать на отколовшиеся льдины.
Правила поведения с огнем
Спички и газовая плита – не игрушки, об этом знает каждый. А вот костер на пикнике не кажется столь опасным и это большой риск. Объясните детям, что в пламя запрещено бросать:
- неизвестные предметы;
- пластик;
- химические вещества;
- баллоны с распылителем (дезодоранты, спреи от насекомых и т.п.);
- петарды и бенгальские огни;
- алкоголь, бензин, керосин.
Дома тоже нельзя терять бдительность. Главные правила:
- прятать спички и зажигалки в недоступном для малыша месте;
- не оставлять горячий утюг и работающую технику без присмотра;
- газовая плита должна иметь защиту от детей, в противном случае перекрывайте газ после каждого использования.
Изучение системы безопасности при обращении с огнем можно начинать с 3 лет.
Если дети остаются дома сами и будут пользоваться электроприборами, расскажите им правила эксплуатации и приучите выключать всё сразу после использования. Также расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара: повторите несколько раз план действий и запишите на видном месте важные телефонные номера.
Здоровье и жизнь ваших детей находится в ваших руках. И если в одной сфере им достаточно всё объяснить и показать, то в других надежнее обратиться к современным технологиям (таким, как персональный gps трекер). Позаботьтесь о защите своей семьи сегодня и наслаждайтесь удивительными возможностями, которые предоставляет нам жизнь!
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