Как помочь подростку пережить период прыщей и избавиться от акне.

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Прыщи и акне неотъемлемая часть подросткового возраста, и мало кому удается их избежать в этот период. Если предотвратить их не получается, значит стоит от прыщей избавляться. Ivona решила узнать, как лечить акне у подростков и обратилась за консультацией к врачу-дерматовенерологу Екатерине Мельник из Smart Medical Center.

Прыщи у подростка: как подобрать правильное лечение

Если у подростка появились акне, стоит обратиться за консультацией к дерматологу, советует врач Екатерина Мельник. А специалист уже сможет подобрать лечение в зависимости от формы и тяжести заболевания.

Врач Екатерина Мельник instagram.com/smartmedicalcenter/

Как лечить легкую форму акне

Главным в лечении легкой формы акне является правильный уход за кожей: очищение и увлажнение кожи.

Очищение кожи подростка – очень важный этап, нужно подобрать правильные средства, исходя из того, сухая или нормальная кожа у пациента. Часто подростки начинают самолечение, используют подсушивающие средства, пересушивают и обезвоживают кожу. Однако это вовсе не решает проблему акне: кожа, утратив баланс начинает компенсационно выделять еще больше кожного жира, что только обостряет проблему прыщей.

кожи подростка – очень важный этап, нужно подобрать правильные средства, исходя из того, сухая или нормальная кожа у пациента. Часто подростки начинают самолечение, используют подсушивающие средства, пересушивают и обезвоживают кожу. Однако это вовсе не решает проблему акне: кожа, утратив баланс начинает компенсационно выделять еще больше кожного жира, что только обостряет проблему прыщей. Увлажнение. Я говорю всем своим пациентам, что жирную кожу очень важно увлажнять, отмечает врач Мельник К.А. Чаще всего назначается мягкое увлажнение без активов на утро, а вечером уже рекомендую использовать средства с активами (например, кислотами).

Если мы говорим о легкой степени, то достаточно подобрать правильный уход и проблема акне решается.

Как лечить прыщи средней степени тяжести

Порой правильного ухода за кожей недостаточно и тогда мы подключаем медикаментозное лечение, отмечает врач Мельник. Дерматологи назначают местные ретиноиды. Такое лечение назначается только врачами и в случае, если, например, на лице есть большое количество (а не один-два) комедонов (черных точек). Ретиноиды начинают наносить местным образом на проблемные участки сначала один раз в неделю вечером, а со временем можно довести до ежедневного использования. Такое использование обусловлено желанием уменьшить побочные эффекты: сухость и шелушение кожи. Также, согласно международным протоколам лечения акне, врачи назначают азелаиновую, салициловую кислоты, бензоил-пероксид, местные антибиотики.

Местные антибиотики стоит применять только в комплексе либо с местными ретиноидами, либо с бензоил-пероксидом, поскольку механизм развития акне очень сложный и для быстрейшего выздоровления важно воздействовать на все его звенья, но главная причина, почему противопоказаны антибиотики в монотерапии – это антибиотикорезистентосность (устойчивость бактерий к антибиотикам).

Как лечить прыщи высокой степени тяжести

Если у подростка выражена среднетяжелая или тяжелая форма акне, тогда врачи подключают системное лечение, которое включает системные антибиотики и системные ретиноиды. Также может быть добавлена гормональная терапия. Системные антибиотики, как правило, назначают, когда есть пустулизация (много гнойников). К системному лечению добавляют местное. Также врач может назначить системные ретиноиды, но только после дополнительного обследования и сдачи анализов.

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