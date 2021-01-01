Анна Ризатдинова призналась, балует ли она игрушками 3-летнего сына

Гимнастка Анна Ризатдинова написала пост на тему материнства.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая является бронзовой призеркой Олимпийских игр и финалисткой «Танців з зірками 2019», поделилась новой публикацией о воспитании сына.

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27-летняя спортсменка в своем профиле в Инстаграм разместила пост, в котором призналась, балует ли она 3-летнего Рому от отношений с бывшим нардепом Александром Онищенко. Анна призналась, что сейчас ее ребенок с трудом проходит мимо магазинов игрушек. Но она объясняет сыну, что что-то купить не так уж и просто. Для этого нужно ходить на работу.

«Сейчас мы с трудом проходим мимо магазинов игрушек. Если находимся в торговом центре, то стараюсь не идти возле них даже. Пока что Роме сложно понять, что это всё нельзя взять просто так. В продуктовых тоже иногда случаются трудности, если есть стенд с маленькими машинками. Но постепенно мы боремся с этим, и я стараюсь объяснить, что так легко это не даётся. Если он хочет машинку, то объясняю, что это не так просто. Чтобы что-то купить, мама ходит на работу и зарабатывает деньги. Например, придумали игру «магазин». И в такой лёгкой игровой форме я рассказываю, что нужно усердно трудиться. Тогда он сможет покупать то, что захочется», - поделилась опытом звездная мама.

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Однако Ризатдинова рассекретила, что бывают моменты, когда ей хочется порадовать маленького Рому новой игрушкой или горячим шоколадом.

«Это мой ребёнок, и мне приятно его радовать. Когда он болеет, хочется купить новую игрушку, чтобы Роме не было так скучно дома. Также у нас есть поощрения, если он, например, хорошо потренировался. Тогда можем поехать выпить его любимого горячего шоколада. И он понимает, что это награда за труд.

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