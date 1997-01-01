Джордж Клуни учит детей «ужасным вещам» ради розыгрышей жены

Американский актер Джордж Клуни поделился с журналистами забавными историями из семейной жизни.

Джордж Клуни gettyimages.com

Читай также: Церемония вручения «Оскара» пройдет без ведущего

В недавнем интервью NBC News 59-летний Джордж Клуни рассказал, как «воспитывает» Эллу и Александра. По словам знаменитости, он учит своих детей «ужасным вещам», чтобы разыграть их мать.

«Вся моя работа на самом деле заключается в том, чтобы научить их ужасным вещам. И мне действительно нравится учить своих детей делать вещи, которые шокируют их мать ... Да, можно взять шоколадную пасту, положить ее в подгузник и намазать ею ноги. Когда мама заходит в комнату, они снимают подгузники, она сразу говорит им: «Ой, хорошо. Подождите. НЕ двигайтесь». И, пока она ищет чистые подгузники, они начинают просто есть эту пасту».

Также Клуни признался, что научил своих детей забегать в мамин кабинет с трусами на головах во время судебных заседаний по видеосвязи. При этом его супруга Амаль спокойно реагирует на выходки любимого мужа.

Напомним, что Амаль и Джордж Клуни поженились 27 сентября 2014 года во дворце Palazzo Papadopoli в Венеции. В счастливом браке у пары есть дети-двойняшки – сын Александр и дочь Элла.

Джордж Клуни и его жена Амаль gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.