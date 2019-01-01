93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего.

Церемония вручения «Оскара» пройдет без ведущего gettyimages.com

В 2021 году на премии «Оскар» развлекать зрителей будут звезды, объявляющие победителей. Стоит отметить, что будет весьма ограниченное количество гостей.

«Время в эфире будет заполнено выступлениями артистов и речами победителей», – говорится в заявлении организаторов.

Организаторы планируют провести большую часть шоу на железнодорожном объекте Union Station в центре Лос-Анджелеса. По их словам, там довольно просторно, что позволит соблюдать социальную дистанцию.

Продюсеры надеются, что приглашенным на мероприятие все-таки удастся прийти, несмотря на ограничения из-за пандемии.

Напомним, что до этого вручение премии «Оскар» проходило без ведущего всего три раза - 2020-м, 2019-м и 1989-м. В 2019 году причиной отсутствия ведущего стал скандал с комиком Кевином Хартом из-за старых гомофобных твитов.

Церемония вручения «Оскара» пройдет без ведущего gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.