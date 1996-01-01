Тина Кароль показала своего повзрослевшего сына

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками милым видео с сыном.

Тина Кароль instagram.com/_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео с повзрослевшим сыном. На кадрах знаменитость предстала со своим сыном, лежа на диване, за просмотром мультфильма. Невозможно не отметить, как сильно повзрослел Веня.

Также Тина публиковала фото своего сына Вени, где мальчик запечатлен в школьной форме.

Сын Тины Кароль Вениамин instagram.com/_fantina

Поклонники в комментариях написали, что Веня очень похож на своего покойного отца:

«Веня стал совсем взрослым». «Копия папы!» «Как же Веня вырос!» «Женя был бы счастлив видеть Веню таким взрослым и красивым парнем».

Напомним, что муж Тины Кароль продюсер Евгений Огир скончался от рака желудка в 2013 году. Сейчас звезда воспитывает их 12-летнего сына Вениамина.

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