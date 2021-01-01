Анастасия Приходько впервые показала лицо 5-месячного сына

Певица показала снимки младшего сына.

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Украинская певица Анастасия Приходько впервые показала, как выглядит ее 5-месячный сын Лука. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию снимков с сыном, которому исполнилось 5 месяцев.

На представленных фото младенец знаменитости спит у нее на руках.

«5 месяцев! Да это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш! Мы рядом, твои мама, папа, братик и сестричка», - подписала пост Анастасия.

Отметим, что Приходько имеет двух детей, 11-летнюю Нанну от первого брака и 5-летнего сына Гордея от нынешнего мужа Александра.

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