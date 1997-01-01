Звездные супруги назвали ребенка необычным именем.

Звезда «Супер Майка» стал отцом в первый раз instagram.com/alexpettyfer

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Известный британский актер Алекс Петтифер и немецкая модель Тони Гаррн стали родителями. На своей странице в Инстаграм супруга актера опубликовала снимок малыша.

Также мать новорожденного малыша сообщила, что роды дочери прошли еще на прошлой недели, имя которой дали Лука.

«Самый волшебный опыт в моей жизни привел Луку малайки в наш мир на прошлой неделе. Она сразу же и навсегда похитила наши сердца», - подписала снимок Тони.

Отметим, что супруги поженились осенью 2020 года в Гамбурге, где выросла модель, там же она снялась в фотосессии для Vogue Germany, в котором объявила о беременности.

«Думаю, для меня это означает, что моя жизнь определенно меняется навсегда. Которая была моя первая реакция, когда я узнала, что беременна? Думаю, первое слово, которое пришло мне в голову, было «наконец!». Я была очень, очень, очень взволнован», - рассказывала тогда Тони.

По словам модели, лучшее в беременности, это то, что каждое утро просыпаешься с мыслью, что внутри тебя жизнь. Также она добавила, что этот год стал идеальным периодом для рождения ребенка.

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