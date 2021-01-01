Шоумен стал многодетным отцом.

Анатолий Анатолич стал папой в третий раз: пол и имя ребенка instagram.com/yulattt

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Известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич показал фото новорожденного сына. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал снимок из роддома, где родился его третий ребенок. Также он сообщил, что впервые присутствовал на родах жены.

«Любимые наши друзья и мои хорошие подписчики. В первых строках своего письма спешу сообщить, что мы с Юлой стали родителями в третий раз. Сегодня, 20 июля, в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и ещё куча других эпитетов», – подписал фото Анатолич.

Также он добавил, что восхищен силой супруги:

«Юла, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты ещё, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился ещё и в этом. Спасибо партнёрским родам. У меня теперь сын, нужно научиться привыкать к этому состоянию и принять, что нас теперь много. Уже пятеро. Это чуть больше, чем в Boyzone, но еще чуть меньше, чем в BTS», – написал ведущий.

Его жена Юла также опубликовала идентичный снимок их новорожденного малыша, под которым написала, что они с мужем долго выбирали имя для ребенка, но выбор остановили на международном имени, которое имеет букву «Л», как у каждого из них:

«Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква «Л», как у каждого из нас. Имя означает «чемпион». И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя».

Также она отметила, что все три их ребенка родились в одно время: Алиса: 13:15; Лолита: 13:05; Нил: 13:13.

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