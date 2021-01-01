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Даша Квиткова и Никита Добрынин крестили сына на 8-й день после родов

Супруги показали крестных родителей.
Даша Квиткова и Никита Добрынин крестили сына на 8-й день после родов
Даша Квиткова и Никита Добрынин крестили сына на 8-й день после родов
instagram.com/nikitadobrynin

Участник шоу «Холостяк 9» Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова крестили сына Льва. На своих страницах в Инстаграм супруги выложили сторис, где показали лица крестных родителей и само таинство крещения малыша.

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Отметим, что звездные родители решили покреститься сына на 8 день после родов. Мальчик родился 13 июля 2021 года.

На роль крестных родителей супруги позвали две пары: супружескую пару блогеров – Алину Френдий и Петра Заставного, стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

“Сегодня особый день, когда семья стала еще больше“, – написал Никита Добрынин в своем Инстаграм.

К слову, Даша и Никита решили не ехать с сыном в церковь, а провели крещения в гостиной их дома. Они пригласили священника и устроили традиционную церемонию, после которой собрались за столом.

Таинство крещения Льва
Таинство крещения Льва
instagram.com/nikitadobrynin

Крестные родители Льва
Крестные родители Льва
instagram.com/nikitadobrynin

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, крестины детей звезд, дети звезд, новорожденные дети звезд
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Источник: Ivona

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