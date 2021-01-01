Жена Виктора Павлика показала свидетельство о рождении сына
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Супруга украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова на своей странице в Инстаграм выложила сторис, которым озадачила подписчиков. Молодая мамочка опубликовала снимок свидетельства о рождении первенца, которого назвали Михаилом.
Одна из подписчиц написала Катерине с просьбой объяснить, почему фамилия сына отличается от фамилии звездного отца.
«Катюша! У новостях пишут, что у Виктора Франковича фамилия пишется через букву «i - Павлік». Так где ошибка?».
Катерина Репяхова ответила на сообщение со словами:
«Павлик – фамилия в паспорте и других документах. Павлік – сценическая фамилия».
Отметим, что на днях жена знаменитости опубликовала серию снимков с выписки из роддома, которые можно посмотреть ниже.
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