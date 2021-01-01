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Жена Виктора Павлика показала свидетельство о рождении сына

Узнайте, чью фамилию дали своему сыну супруги Виктор Павлик и Катерина Репяхова.
Жена Виктора Павлика показала свидетельство рождения сына
Жена Виктора Павлика показала свидетельство рождения сына
instagram.com/repyahovakate

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Супруга украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова на своей странице в Инстаграм выложила сторис, которым озадачила подписчиков. Молодая мамочка опубликовала снимок свидетельства о рождении первенца, которого назвали Михаилом.

Одна из подписчиц написала Катерине с просьбой объяснить, почему фамилия сына отличается от фамилии звездного отца.

«Катюша! У новостях пишут, что у Виктора Франковича фамилия пишется через букву «i - Павлік». Так где ошибка?».

Катерина Репяхова ответила на сообщение со словами:

«Павлик – фамилия в паспорте и других документах. Павлік – сценическая фамилия».

Свидетельство о рождении сына Виктора Павлика
Свидетельство о рождении сына Виктора Павлика
instagram.com/repyahovakate

Отметим, что на днях жена знаменитости опубликовала серию снимков с выписки из роддома, которые можно посмотреть ниже.

Виктор Павлик с женой и новорожденным сыном
Виктор Павлик с женой и новорожденным сыном
instagram.com/repyahovakate

Выписка из роддома сына Михаила Павлика
Выписка из роддома сына Михаила Павлика
instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика с новорожденным сыном
Жена Виктора Павлика с новорожденным сыном
instagram.com/repyahovakate

Фото с выписки из роддома жены Виктора Павлика
Фото с выписки из роддома жены Виктора Павлика
instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с новорожденным сыном Михаилом
Виктор Павлик с новорожденным сыном Михаилом
instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик на выписке в роддоме
Виктор Павлик на выписке в роддоме
instagram.com/repyahovakate

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Теги: Виктор Павлик, сын звезды, свидетельство о рождении, новорожденный, псевдонимы звезд, фамилия
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Источник: Ivona

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