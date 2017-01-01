MamaRika выпустила новый клип

В клипе на песню «Kava» снялся муж исполнительницы Сергей Середа.

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Украинская певица Анастасия Кочетова, выступающая под псевдонимом «MamaRika», презентовала новый клип на песню «Kava», премьера которого состоялась на YouTube-канале исполнительницы.

Также беременная певица на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, в котором сообщила, что клип снимался без постановок и сценариев.

«Эта работа о самом важном и трепетном периоде в нашей семье. О чем не хочется кричать, а хочется спрятать и наслаждаться каждым мгновением. О такой любви, которая дает начало настоящему чуду», - поделилась певица.

Стоит отметить, что сьемки проходили в собственном доме звезды, в Одессе. Главная роль в клипе досталась супругу Анастасии - комику Сергею Середе. Автором хита стал ее саундпродюсер Иван Клименко.

«Идея клипа состоит в том, чтобы показать, как мы жили во время карантина, что переживали и к чему пришли. Это как бы небольшой экскурс в события последнего года», - добавил муж звезды.

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