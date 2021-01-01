32-летняя принцесса Беатрис беременна первенцем
Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Беатрис Йоркская впервые станет мамой. Об этом радостном событии сообщается на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.
Читай также: В Сети показали новые фото королевы Максимы в честь ее 50-летия
В публикации отмечается, что 32-летняя внучка Елизаветы II и ее 37-летний муж, итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями уже осенью 2021 года. От других подробностей о предстоящем пополнении в семье пара пока отказалась.
«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости», - говорится в официальном заявлении.
Отметим, что в этом году правнуков британской королевы Елизаветы II станет на четырех больше. Так, принцесса Евгения родила сына 9 февраля. Зара Тиндолл в третий раз стала мамой 21 марта. Летом на рождение девочки ожидают Меган Маркл и принц Гарри. А теперь о беременности объявила и Беатрис.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- В честь кого назовут дочь Меган Маркл и принц Гарри: Прогнозы букмекеров
- 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.