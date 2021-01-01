32-летняя принцесса Беатрис беременна первенцем

У Елизаветы II в этом году станет на четырех правнуков больше.

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Беатрис Йоркская впервые станет мамой. Об этом радостном событии сообщается на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

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В публикации отмечается, что 32-летняя внучка Елизаветы II и ее 37-летний муж, итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями уже осенью 2021 года. От других подробностей о предстоящем пополнении в семье пара пока отказалась.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости», - говорится в официальном заявлении.

Отметим, что в этом году правнуков британской королевы Елизаветы II станет на четырех больше. Так, принцесса Евгения родила сына 9 февраля. Зара Тиндолл в третий раз стала мамой 21 марта. Летом на рождение девочки ожидают Меган Маркл и принц Гарри. А теперь о беременности объявила и Беатрис.

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