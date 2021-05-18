В Сети показали новые фото королевы Максимы в честь ее 50-летия
В понедельник, 17 мая, королева Нидерландов Максима отметила день рождения. Супруге короля Виллема-Александра исполнилось 50 лет.
Читай также: Настя Каменских рассекретила, что подарила Потапу на 40-летие
По случаю юбилея Максимы королевский двор выпустил новые официальные портреты именинницы. Королева позировала в белом свитере и пальто в клетку. Свой образ она дополнила крупные серьги в виде цветков.
В подписи к свежим кадрам отмечается, что в качестве фотографа выступил сам король Виллем-Александр. Снимки были сделаны в саду одной из резиденций королевской семьи - Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- В честь кого назовут дочь Меган Маркл и принц Гарри: Прогнозы букмекеров
- ТОП-7 самых эпатажных участников в истории «Евровидения»
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил