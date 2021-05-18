17 мая супруга нидерландского короля Виллема-Александра отпраздновала день рождения.

В Сети показали новые фото королевы Максимы в честь ее 50-летия Getty images

В понедельник, 17 мая, королева Нидерландов Максима отметила день рождения. Супруге короля Виллема-Александра исполнилось 50 лет.

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По случаю юбилея Максимы королевский двор выпустил новые официальные портреты именинницы. Королева позировала в белом свитере и пальто в клетку. Свой образ она дополнила крупные серьги в виде цветков.

В подписи к свежим кадрам отмечается, что в качестве фотографа выступил сам король Виллем-Александр. Снимки были сделаны в саду одной из резиденций королевской семьи - Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.

Королева Максима отмечает юбилей instagram.com/koninklijkhuis

Новый официальный портрет королевы Максимы instagram.com/koninklijkhuis

Королеве Максиме исполнилось 50 лет instagram.com/koninklijkhuis

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