Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-девушка принца Гарри Элли Голдинг родила первенца

Комментариев: 0
Исполнительница хита «Love Me like You Do» впервые стала мамой.
Экс-девушка принца Гарри Элли Голдинг родила первенца
Экс-девушка принца Гарри Элли Голдинг родила первенца
Getty images

Знаменитая британская певица Элли Годинг, которой приписывали роман с принцем Гарри, впервые стала мамой. О рождении первенца сообщил муж 34-летней артистки, сотрудник аукционного дома Sotheby's, арт-дилер Каспар Джоплинг.

Читай также: Официально: Екатерина Осадчая беременна

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Каспар написал, что звездная мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо. Также муж Голдинг добавил, что в этот «волшебный момент» он и его супруга хотели бы насладится приватностью. Точную дату родов, пол и имя малыша Джоплинг не рассекретил.

«Мама и ребенок здоровы и счастливы. Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы благодарны, если бы смогли наслаждаться приватностью. Спасибо всем», - обратился к подписчикам Каспар.

Элли Голдинг родила первенца
Элли Голдинг родила первенца
Скриншот

Напомним, что о первой беременности Элли стало известно только в феврале. Артистка засветила уже большой животик в фотосессии для популярного глянца Vogue.

Элли Голдинг родила первенца
Элли Голдинг родила первенца
instagram.com/elliegoulding

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Элли Голдинг, принц Гарри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь