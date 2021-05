Экс-девушка принца Гарри Элли Голдинг родила первенца

Исполнительница хита «Love Me like You Do» впервые стала мамой.

Знаменитая британская певица Элли Годинг, которой приписывали роман с принцем Гарри, впервые стала мамой. О рождении первенца сообщил муж 34-летней артистки, сотрудник аукционного дома Sotheby's, арт-дилер Каспар Джоплинг. Читай также: Официально: Екатерина Осадчая беременна На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Каспар написал, что звездная мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо. Также муж Голдинг добавил, что в этот «волшебный момент» он и его супруга хотели бы насладится приватностью. Точную дату родов, пол и имя малыша Джоплинг не рассекретил. «Мама и ребенок здоровы и счастливы. Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы благодарны, если бы смогли наслаждаться приватностью. Спасибо всем», - обратился к подписчикам Каспар. Элли Голдинг родила первенца Скриншот Напомним, что о первой беременности Элли стало известно только в феврале. Артистка засветила уже большой животик в фотосессии для популярного глянца Vogue. Элли Голдинг родила первенца instagram.com/elliegoulding Вам будет интересно почитать на Ivona: Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха

