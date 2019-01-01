Официально: Екатерина Осадчая беременна

После слухов о беременности звездная телеведущая Екатерина Осадчая все-таки подтвердила беременность.

Известная телеведущая Екатерина Осадчая, которую в последнее время подозревали в беременности, сообщила, что станет мамой в третий раз. Об этом теледива заявила в своей программе «Светская жизнь».

А раскусила телеведущую певица Оля Полякова, к которой Осадчая прилетела записывать интервью для программы. Сейчас Оля Полякова сейчас отдыхает в Турции. Когда знаменитости встретились Полякова сразу заметила изменения в фигуре телеведущей и задала вопрос.

«Да, мы с Юрой ждем пополнения. Еще не мама-героиня, но многодетная!», - заявила Осадчая.

Отметим, что у Екатерины Осадчей уже есть двое сыновей – Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком и Иван от брака с шоуменом Юрием Горбуновым. Пока не известно, кого ждут звезды, но ранее они говорили, что мечтают о дочке.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.