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Официально: Екатерина Осадчая беременна

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После слухов о беременности звездная телеведущая Екатерина Осадчая все-таки подтвердила беременность.
Екатерина Осадчая беременна
Екатерина Осадчая беременна
instagram.com/kosadcha

Известная телеведущая Екатерина Осадчая, которую в последнее время подозревали в беременности, сообщила, что станет мамой в третий раз. Об этом теледива заявила в своей программе «Светская жизнь».

А раскусила телеведущую певица Оля Полякова, к которой Осадчая прилетела записывать интервью для программы. Сейчас Оля Полякова сейчас отдыхает в Турции. Когда знаменитости встретились Полякова сразу заметила изменения в фигуре телеведущей и задала вопрос.

«Да, мы с Юрой ждем пополнения. Еще не мама-героиня, но многодетная!», - заявила Осадчая.

Отметим, что у Екатерины Осадчей уже есть двое сыновей – Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком и Иван от брака с шоуменом Юрием Горбуновым. Пока не известно, кого ждут звезды, но ранее они говорили, что мечтают о дочке.

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Теги: Екатерина Осадчая, беременна, Юрий Горбачов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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