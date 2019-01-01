Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

Радостную новость артистка подтвердила на своей странице в Инстаграм.
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
pinterest.com

Читай также: Санта Димопулос очаровала Сеть фото с подросшей дочерью

Украинская певица и общественная деятельница Анастасия Приходько в третий раз стала мамой! Звезда тщательно скрывала свою беременность, а сегодня официально подтвердила информацию на своей странице в Инстаграм.

Я не торговала беременностью. Это слишком личное.

Я публичный человек, и по идее,  - я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был ещё только у меня под сердцем❤️

Именно поэтому, моя третья беременность была под семью печатями и я благодарна команде @maska что сохранили эту новость как можно дольше🙌

Но, теперь все стало известно)

И да, третий ребёнок это прекрасно❤️❤️❤️

Меня переполняет счастье и я вся в мамских заботах💫

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анастасия Приходько, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь