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Украинская певица и общественная деятельница Анастасия Приходько в третий раз стала мамой! Звезда тщательно скрывала свою беременность, а сегодня официально подтвердила информацию на своей странице в Инстаграм.

Я не торговала беременностью. Это слишком личное.

Я публичный человек, и по идее, - я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был ещё только у меня под сердцем❤️

Именно поэтому, моя третья беременность была под семью печатями и я благодарна команде @maska что сохранили эту новость как можно дольше🙌

Но, теперь все стало известно)

И да, третий ребёнок это прекрасно❤️❤️❤️

Меня переполняет счастье и я вся в мамских заботах💫