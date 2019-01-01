Звездная мама Санта Димопулос очаровала Сеть снимками с подросшей дочерью

Экс-участница «ВИА Гры» Санта Димопулос рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения второго ребенка.

Известная украинская певица Санта Димопулос, которая в 2020 году стала победительницей «Танцев со звездами», порадовала подписчиков новой подборкой семейных фотографий с отдыха в Дубае.

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В своем профиле в Инстаграм 33-летняя звезда обнародовала несколько кадров с подросшей дочерью. На снимках звездная мамочка в сером платье держала на руках полуторагодовую Софию, которая предстала перед камерой в белом костюмчике с изображением дельфинов. В описании к фото Санта рассказала, как изменились ее путешествия после рождения малышки.

«Когда я отправилась с Софи впервые за пределы страны, мне казалось, что она внесёт какие-то новые ограничения в мою жизнь. Оказалось, всё с точностью до наоборот! Я обнаружила вот что: - С ребёнком ты легко получаешь сатисфакцию на любые, даже самые дурацкие развлечения! Все, что ты стеснялась посетить сама («да я уже выросла из этого!») теперь можно сделать, ребёнок - ваш пропуск! Самые весёлые аттракционы - ваши, без угрызений совести. ⁃ Ребёнок – это планирование. Сначала я думала, что это сложно, но убедилась, что нет. Более того, благодаря ребёнку мы теперь всегда кушаем вовремя, все достопримечательности смотрим более тщательно (с малышом не получится спешить) и вообще отпуск стал более осознанным. Я этому рада! ⁃ Смотреть на мир глазами маленького человека – очень увлекательно. Вы как будто видите по-другому все, что уже видели до этого. Малышка так искренне радуется всему новому вокруг, что я радуюсь вместе с ней!», - рассказала Санта о путешествиях с дочерью.

Санта Димопулос с дочерью Софией instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос с дочерью Софией instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос с дочерью Софией instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос с дочерью Софией instagram.com/santadimopulos

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