Девушкам с пузожителями можно заниматься спортом, если нет противопоказаний. Какие упражнения стоит делать – отвечает тренер Тина Петровская.

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Многие девушки в положении задаются вопросом: «Можно ли заниматься спортом?». Какие виды занятий можно посещать беременным и какие упражнения стоит делать, Ivona спросила у тренера по танцам и фитнесу Тины Петровской.

Когда и каким спортом можно заниматься спортом беременным

Беременным, как и всем остальным очень полезные физические упражнения, конечно же, с разрешение доктора, отмечает Тина Петровская. Речь идет о девушках, чья беременность проходит без осложнений. Со второго триместра к молодым мамам возвращается энергия, уходит сонливость, токсикоз и они уже могут заниматься йогой, танцами, аква аэробикой и фитнесом для беременных.

Тина Петровская, тренер по фитнесу и танцам instagram.com/tinka_dancer

Какие упражнения нельзя делать беременным:

Прыжки,

Скрутки,

Вакуум,

Пресс,

Длинная статика.

NB! Не стоит превращать тренировку в физкультуру. Что это значит? После тренировки мамочки не должны чувствовать крепатуру, нельзя перегружать организм, чтобы не повредить ребенку. Главное, помнить: что наша цель не сбросить вес, а поддержать. Избавляться от лишних килограммов будем после родов.

Виды спортивных занятий для беременных:

Боди мама. Упражнения этого цикла помогают разогнать кровь, одновременно делая профилактику варикоза, лимфатического застоя и геморроя, чем очень часто страдают мамы в интересном положении. Стоит помнить, что именно по крови идёт кислород к ребёночку, что очень позитивно влияет на него. Это хорошая профилактика детям, которые страдают гипоксией (недостатком кислорода).

Танцы. От танцев у будущей мамы поднимется настроение, повышается гормон счастья, что тоже позитивно отражается на ребенке. С помощью плавных и ритмичных движений бёдрами, мы помогаем тазу плавно открываться. Кстати, сейчас очень популярны танцы прямо в родзале в США. Роженицы вместе с мужем, доулой или врачем танцуют перед родами – это очень эффективно для процесса.

Стретчинг. Помогает маме расслабиться и контролировать болевые ощущения, что очень поможет во время родов. Все знают, что беременные время от времени страдают от судорог в икрах и ногах целом, а стретчинг и физически нагрузки могут уменьшить их, а то и вообще убрать.

Аквааэробика. Поможет справиться с отёчностью особенно в летний период.

Не забывайте уделять внимание питьевому режиму во время тренировок и дома.

Упражнения для беременных: что стоит взять на заметку

Спорт для беременных depositphotos.com

Тренер Тина Петровская рекомендует прорабатывать тазовое дно, ведь внутренние органы уступают место плоду, который растёт и развивается с каждым днём. Поэтому на тазовое дно идёт давление.

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Упражнение Кегеля. Упражнения Кегеля делать беременным рекомендуют не только тренера, а также акушерки и гинекологи. Отметим, что мышцы тазового дна поддаются накачке намного быстрее, чем обычные. Это упражнение поддерживает и помогает шейке матки, отличная профилактика против разрывов во время родов, а после родов помогает быстрее восстановиться. И из приятных бонусов – улучшение качества сексуальной жизни.

Спорт для беременных: личный опыт

Тина Петровская также поделилась личным опытом. Сейчас она беременна, на восьмом месяце. Тренер проводила занятия для будущих мам, которые жаловались на боли в пояснице. По словам Тины, от болей в пояснице у беременных спасает коленно-локтевая поза. В такой позе можно делать легкий массаж.

«Благодаря спорту я не знаю, что такое боль в спине, хотя на это очень часто мои клиенты. От боли в пояснице их спасала коленно-локтевая поза и я лично делала каждой массаж хоть по 7 минут. Меня упражнения спасают от тяжести и отечности в ногах, хотя у меня варикозное расширение вен. Танцы повышают гормон радости, что обеспечивает хорошее настроение и улыбку на лице. Растяжка и медитация придают гармонию и спокойствие, что тоже пригодиться на родах. Я желаю всем хорошей беременности мягких и быстрых родов и конечно же здоровья вам и вашим малышам», - говорит Тина Петровская.

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