Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

42-летняя Летиция Каста родила четвертого ребенка - СМИ

Комментариев: 0
Супермодель Летиция Каста подарила сына актеру Луи Гаррелю, который младшее ее на 5 лет.
42-летняя Летиция Каста родила четвертого ребенка - СМИ
42-летняя Летиция Каста родила четвертого ребенка - СМИ
Getty images

Бывший ангел «Victoria’s Secret», известная французская супермодель и актриса Летиция Каста в четвертый раз стать мамой. У 42-летней знаменитости и ее 37-летнего мужа, французского актера, сценариста и режиссера Луи Гарреля родился первый совместный ребенок.

Читай также: Католическая Пасха 2021: Как знаменитости отметили праздник

По информации портала PurePeople, сын звездной пары появился на свет еще 17 марта. Однако, новоиспеченные родители около трех недель скрывали это от посторонних. По словам инсайдера, малыша назвали Азель. Имя происходит от еврейского слова, которое означает «благородный».

Отметим, что у Летиции еще есть 19-летняя дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси. О четвертой беременности модели стало известно только два месяца назад, когда папарацци сфотографировали ее на улице.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Летиция Каста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь