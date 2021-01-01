42-летняя Летиция Каста родила четвертого ребенка - СМИ

Супермодель Летиция Каста подарила сына актеру Луи Гаррелю, который младшее ее на 5 лет.

Бывший ангел «Victoria’s Secret», известная французская супермодель и актриса Летиция Каста в четвертый раз стать мамой. У 42-летней знаменитости и ее 37-летнего мужа, французского актера, сценариста и режиссера Луи Гарреля родился первый совместный ребенок.

Читай также: Католическая Пасха 2021: Как знаменитости отметили праздник

По информации портала PurePeople, сын звездной пары появился на свет еще 17 марта. Однако, новоиспеченные родители около трех недель скрывали это от посторонних. По словам инсайдера, малыша назвали Азель. Имя происходит от еврейского слова, которое означает «благородный».

Отметим, что у Летиции еще есть 19-летняя дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси. О четвертой беременности модели стало известно только два месяца назад, когда папарацци сфотографировали ее на улице.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.