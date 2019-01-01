Премия Гильдии киноактеров объявила победителей

Полный список победителей американской кинопремии, что присуждается Гильдией киноактеров США.

В ночь с 4-го на 5 апреля состоялась 27-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Из-за коронавируса мероприятие прошло без красной дорожки и даже ведущих. Речи актеров записали заранее, а трансляцию сократили к одному часу.

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Тем не менее, в эфире американских телеканалов TNT и TBS были объявлены все победители премии. Считается, что те актеры и фильмы, которые получили награды от Гильдии киноактеров, имеют наиболее высокие шансы стать обладателями «Оскара». Напомним, что церемония вручения «Оскара 2021» запланирована на 25 апреля.

Список всех победителей Премии Гильдии киноактеров США:

Лучшая мужская роль - Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно)

Лучшая женская роль - Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)

Лучшая мужская роль второго плана - Даниэль Калуя («Иуда и Черный Мессия»)

Лучшая женская роль второго плана - Юн Ю-Юнг («Минари»)

Лучший актёрский состав в игровом кино – «Суд над чикагской семеркой»

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино – «Чудо-женщина 1984»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале - Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале - Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале - Джейсон Бейтман («Озарк»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале - Джиллиан Андерсон («Корона»)

Лучший актёрский состав в драматическом сериале – «Корона»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале - Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале - Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»)

Лучший актёрский состав в комедийном сериале – «Шиттс Крик»

Лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах – «Мандалорец»

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