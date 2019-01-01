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ТОП-5 знаменитостей, которым пришлось поправиться ради роли

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Этим кинозвездам не страшен лишний вес!
ТОП-5 знаменитостей, которым пришлось поправиться ради роли
ТОП-5 знаменитостей, которым пришлось поправиться ради роли
Getty images

Все мы привыкли, что наши любимые актеры часто меняют внешность для новых ролей в кино. Иногда, чтобы сыграть персонажа, достаточно сменить прическу и попробовать новый грим. А иногда дело доходит даже к похудению или наоборот к набору лишнего веса.

Ivona предлагает узнать, какие знаменитости толстели, чтобы заполучить заветную роль.

  • Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Getty images

Лауреатка двух «Оскаров», американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер поправилась ради того, чтобы сыграть главную героиню в «Дневнике Бриджит Джонс». Для первой части серии фильмов знаменитость набрала 13 килограмм, поедая килограммами фаст-фуд.

Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс»
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс»
кадр из фильма

Позже она похудела для мюзикла «Чикаго». А спустя три года снова набрала 15 кг для второго фильма о Бриджет Джонс». Рене неоднократно признавалась в интервью, что такие скачки веса плохо отразились на здоровье.

  • Шарлиз Терон

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Getty images

Шарлиз Терон первой из родившихся в Африке актрис была удостоена престижной кинопремии «Оскар». Стоит отметить, что награду звезда получила за исполнение главной роли в фильме «Монстр».

Шарлиз Терон в фильме «Монстр»
Шарлиз Терон в фильме «Монстр»
кадр из фильма

Чтобы сыграть серийного убийцу Эйлин Уорнос, Терон пришлось поправится почти на 15 килограмм. Для этого актриса три месяца ела жаренную еду, чипсы и пончики.

  • Джессика Честейн

Джессика Честейн
Джессика Честейн
Getty images

Похоже, знаменитая американская актриса Джессика Честейн нашла способ, как сделать пышные формы, но при этом оставить стройную талию. Так, чтобы сыграть домохозяйку 1960-х годов в фильме «Прислуга», Честейн увеличила ягодицы и грудь с помощью эстрогена, которые содержится в сое.

Джессика Честейн в фильме «Прислуга»
Джессика Честейн в фильме «Прислуга»
Кадр из фильма

В одном из интервью, актриса призналась, что для набора веса только в нужных местах она пила соевое мороженное, разогретое в микроволновке. Таким образом, Джессике удалось поправиться на семь килограмм.

  • Джаред Лето

Джаред Лето
Джаред Лето
Getty images

Американский рок-музыкант и актёр, вокалист группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето набрал целых 30 килограмм для роли убийцы Джона Леннона в фильме «Глава 27».

Джаред Лето в фильме «Глава 27»
Джаред Лето в фильме «Глава 27»
кадр из фильма

После такого эксперимента с весом здоровье знаменитости пошатнулось. В Джареда нарушился обмен веществ и появилась подагра. Артисту понадобился год, чтобы вернуть свой прежний вес.

  • Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Getty images

В 1980 году знаменитый актер Роберт Де Ниро для фильма «Бешеный бык» набрал 27 килограмм. В ленте он сыграл всеми забытого боксера Джейка Ламотта по кличке «Бешеный клык». Кинокритики положительно оценили игру Де Ниро и присудили ему «Оскар».

Роберт Де Ниро в фильме «Бешеный бык»
Роберт Де Ниро в фильме «Бешеный бык»
кадр из фильма

 

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Теги: лишний вес, знаменитости, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Роберт Де Ниро, Джессика Честейн, Джаред Лето
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Источник: Ivonа bigmir)net

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