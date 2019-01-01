ТОП-5 знаменитостей, которым пришлось поправиться ради роли
Все мы привыкли, что наши любимые актеры часто меняют внешность для новых ролей в кино. Иногда, чтобы сыграть персонажа, достаточно сменить прическу и попробовать новый грим. А иногда дело доходит даже к похудению или наоборот к набору лишнего веса.
Ivona предлагает узнать, какие знаменитости толстели, чтобы заполучить заветную роль.
Рене Зеллвегер
Лауреатка двух «Оскаров», американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер поправилась ради того, чтобы сыграть главную героиню в «Дневнике Бриджит Джонс». Для первой части серии фильмов знаменитость набрала 13 килограмм, поедая килограммами фаст-фуд.
Позже она похудела для мюзикла «Чикаго». А спустя три года снова набрала 15 кг для второго фильма о Бриджет Джонс». Рене неоднократно признавалась в интервью, что такие скачки веса плохо отразились на здоровье.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон первой из родившихся в Африке актрис была удостоена престижной кинопремии «Оскар». Стоит отметить, что награду звезда получила за исполнение главной роли в фильме «Монстр».
Чтобы сыграть серийного убийцу Эйлин Уорнос, Терон пришлось поправится почти на 15 килограмм. Для этого актриса три месяца ела жаренную еду, чипсы и пончики.
Джессика Честейн
Похоже, знаменитая американская актриса Джессика Честейн нашла способ, как сделать пышные формы, но при этом оставить стройную талию. Так, чтобы сыграть домохозяйку 1960-х годов в фильме «Прислуга», Честейн увеличила ягодицы и грудь с помощью эстрогена, которые содержится в сое.
В одном из интервью, актриса призналась, что для набора веса только в нужных местах она пила соевое мороженное, разогретое в микроволновке. Таким образом, Джессике удалось поправиться на семь килограмм.
Джаред Лето
Американский рок-музыкант и актёр, вокалист группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето набрал целых 30 килограмм для роли убийцы Джона Леннона в фильме «Глава 27».
После такого эксперимента с весом здоровье знаменитости пошатнулось. В Джареда нарушился обмен веществ и появилась подагра. Артисту понадобился год, чтобы вернуть свой прежний вес.
Роберт Де Ниро
В 1980 году знаменитый актер Роберт Де Ниро для фильма «Бешеный бык» набрал 27 килограмм. В ленте он сыграл всеми забытого боксера Джейка Ламотта по кличке «Бешеный клык». Кинокритики положительно оценили игру Де Ниро и присудили ему «Оскар».
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