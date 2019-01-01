ТОП-5 знаменитостей, которым пришлось поправиться ради роли

Этим кинозвездам не страшен лишний вес!

Все мы привыкли, что наши любимые актеры часто меняют внешность для новых ролей в кино. Иногда, чтобы сыграть персонажа, достаточно сменить прическу и попробовать новый грим. А иногда дело доходит даже к похудению или наоборот к набору лишнего веса.

Ivona предлагает узнать, какие знаменитости толстели, чтобы заполучить заветную роль.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер Getty images

Лауреатка двух «Оскаров», американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер поправилась ради того, чтобы сыграть главную героиню в «Дневнике Бриджит Джонс». Для первой части серии фильмов знаменитость набрала 13 килограмм, поедая килограммами фаст-фуд.

Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс» кадр из фильма

Позже она похудела для мюзикла «Чикаго». А спустя три года снова набрала 15 кг для второго фильма о Бриджет Джонс». Рене неоднократно признавалась в интервью, что такие скачки веса плохо отразились на здоровье.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон Getty images

Шарлиз Терон первой из родившихся в Африке актрис была удостоена престижной кинопремии «Оскар». Стоит отметить, что награду звезда получила за исполнение главной роли в фильме «Монстр».

Шарлиз Терон в фильме «Монстр» кадр из фильма

Чтобы сыграть серийного убийцу Эйлин Уорнос, Терон пришлось поправится почти на 15 килограмм. Для этого актриса три месяца ела жаренную еду, чипсы и пончики.

Джессика Честейн

Джессика Честейн Getty images

Похоже, знаменитая американская актриса Джессика Честейн нашла способ, как сделать пышные формы, но при этом оставить стройную талию. Так, чтобы сыграть домохозяйку 1960-х годов в фильме «Прислуга», Честейн увеличила ягодицы и грудь с помощью эстрогена, которые содержится в сое.

Джессика Честейн в фильме «Прислуга» Кадр из фильма

В одном из интервью, актриса призналась, что для набора веса только в нужных местах она пила соевое мороженное, разогретое в микроволновке. Таким образом, Джессике удалось поправиться на семь килограмм.

Джаред Лето

Джаред Лето Getty images

Американский рок-музыкант и актёр, вокалист группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето набрал целых 30 килограмм для роли убийцы Джона Леннона в фильме «Глава 27».

Джаред Лето в фильме «Глава 27» кадр из фильма

После такого эксперимента с весом здоровье знаменитости пошатнулось. В Джареда нарушился обмен веществ и появилась подагра. Артисту понадобился год, чтобы вернуть свой прежний вес.

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро Getty images

В 1980 году знаменитый актер Роберт Де Ниро для фильма «Бешеный бык» набрал 27 килограмм. В ленте он сыграл всеми забытого боксера Джейка Ламотта по кличке «Бешеный клык». Кинокритики положительно оценили игру Де Ниро и присудили ему «Оскар».