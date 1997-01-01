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Звездная мамочка Бейонсе показала редкие фото со всеми детьми

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Как выглядят трое детей знаменитой американской певицы Бейонсе.
Звездная мамочка Бейонсе показала редкие фото со всеми детьми
Звездная мамочка Бейонсе показала редкие фото со всеми детьми
instagram.com/beyonce

Всемирно известная американская певица, музыкальный продюсер и рекордсменка премии «Грэмми» Бейонсе очаровала Сеть семейными фотографиями. На своей странице в Инстаграм артистка показала, как проводит время с тремя детьми.

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Так, на опубликованных снимках можно увидеть, как звездная мама гуляет у океана с 3-летними близнецами - сыном Сэром и дочерью Руми. Еще на одном кадре Бейонсе запечатлена со старшей дочерью Блу Айви.

Отметим, что знаменитость редко показывает общественности младших детей. А вот 9-летняя Блу Айви неоднократно появлялась с мамой на публике и записывала вместе с ней песни. Девочка уже имеет звание самой молодой обладательницы BET Award и является вторым самым молодым человеком, получившим премию «Грэмми».

Бейонсе показала своих детей
Бейонсе показала своих детей
instagram.com/beyonce

Бейонсе показала своих детей
Бейонсе показала своих детей
instagram.com/beyonce

Бейонсе показала своих детей
Бейонсе показала своих детей
instagram.com/beyonce

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Теги: Бейонсе, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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