Звездная мамочка Бейонсе показала редкие фото со всеми детьми
Всемирно известная американская певица, музыкальный продюсер и рекордсменка премии «Грэмми» Бейонсе очаровала Сеть семейными фотографиями. На своей странице в Инстаграм артистка показала, как проводит время с тремя детьми.
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Так, на опубликованных снимках можно увидеть, как звездная мама гуляет у океана с 3-летними близнецами - сыном Сэром и дочерью Руми. Еще на одном кадре Бейонсе запечатлена со старшей дочерью Блу Айви.
Отметим, что знаменитость редко показывает общественности младших детей. А вот 9-летняя Блу Айви неоднократно появлялась с мамой на публике и записывала вместе с ней песни. Девочка уже имеет звание самой молодой обладательницы BET Award и является вторым самым молодым человеком, получившим премию «Грэмми».
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