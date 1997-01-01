Ангел Victoria’s Secret Грейс Элизабет стала мамой
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Ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret Грейс Элизабет и ее муж Николас Краузе тайно стали родителями. По словам знаменитости, они с супругом хотели насладиться драгоценными моментами без посторонних глаз. Поэтому фото, которое было сделано еще во время беременности, Грейс опубликовала только после рождения сына, которого назвали Ноа.
«Это позволило мне и мужу пережить беременность без посторонних глаз и ожиданий. Мы смогли насладиться этими драгоценными моментами, они пролетели очень быстро».
На страницах глянца Vogue модель рассказала о том, как беременность повлияла на ее восприятие женской красоты.
«Изменения, которые претерпело мое тело, кожа и здоровье, на 100% изменили мое восприятие красоты. У меня были моменты отчаяния, когда одежда не подходила по размеру, или, когда я смотрела на растяжки, дряблую кожу или темные круги от недосыпа, но затем я смотрю в глаза своему сыну и вспоминаю, что эти мелочи – доказательство силы и красоты».
Также девушка отметила, что остается приверженцем спорта и здорового питания, однако отказывается от погони за «сильно стройным телом».
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