Как планировать беременность после выкидыша – советы акушера-гинеколога.

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От выкидышей не застрахован никто, даже звезды шоу-бизнеса делятся своими историями о том, как они переживали столь тяжелые моменты. Но выкидыш – это не приговор, после этого многим женщинам удалось испытать радость материнства. Мы обратились за консультацией к врачу акушеру-гинекологу Елене Орловой из Smart Medical Center.

Причины выкидыша

Выкидыш – это самопроизвольное прерывание беременности, которое может произойти до 22 недели беременности, то есть – спонтанный аборт, говорит врач Елена Орлова.

Врач акушер-гинеколог Елена Орлова пресс-служба

Три и более самопроизвольных выкидыша подряд в сроках беременности до 22 недель называются привычным невынашиванием.

Большинство случаев ранних потерь беременности связаны с хромосомными аномалиями плода и несовместимы с жизнью. Они могут возникать, как генетически обусловленные или связанные с влиянием негативных факторов – курением, алкоголем, наркоманией, влиянием других токсичных веществ.

Также среди факторов, которые могут спровоцировать самопроизвольное прерывание беременности – чрезмерные физические нагрузки, половой акт, травмы, сильный стресс.

Среди других причин прерывания беременности важно отметить:

гормональные проблемы женщины (синдром поликистозных яичников, прогестероновая недостаточность),

анатомическая патология матки и шейки матки,

перенесенные инфекционные заболевания во время наступления беременности и в ее малых сроках (острые респираторные инфекции, TORCH-инфекции, инфекции, передающиеся половым путем).

Для выяснения причины возникновения самопроизвольного выкидыша и предотвращения его повторения нужно обязательно обратиться к квалифицированному врачу акушеру-гинекологу и пройти все необходимые обследования и соответствующее предназначенное лечение. В период, когда произошел самопроизвольный выкидыш, важно провести генетическое обследование эмбриона, по результатам которого, возможно назначение консультации у генетика супружеской пары.

Беременность после выкидыша: как спланировать

Беременность после выкидыша: как спланировать depositphotos.com

К планированию следующей беременности после выкидыша нужно подходить очень серьезно: обследование должна пройти не только будущая мать, но и отец, отмечает врач Елена Орлова.

Планирование следующей беременности возможно только после полноценного обследования у врача акушера-гинеколога и выполнения его рекомендаций и советов. Обычно назначается обследование на TORCH-инфекции (вирус простого герпеса, цитомегалвирус, токсоплазмоз, краснуху), инфекции, передающиеся половым путем, обследование гормонального фона и проведение УЗИ исследований по назначению врача, возможно назначение анализа на антифосфолипидные антитела и наследственные склонности к тромбозам.

Кроме обследования женщины, немаловажным фактором является прохождение медосмотра будущим отцом у врача-уролога. В данной ситуации важно то, может ли мужчина воспроизводить потомство, все ли в порядке с эндокринной системой, а также наличие инфекционных заболеваний.

Очень важными для планирования следующей беременности является нормализация психоэмоционального состояния, укрепление общего иммунитета, санация хронических очагов инфекций, ограничение серьезных физических нагрузок (индивидуальный подход к подбору комплекса упражнений) и предотвращение проблем, которые могли привести к предыдущему выкидышу.

Планировать беременность после выкидыша необходимо со всей серьезностью и ответственностью. При планировании и подготовке к будущей беременности необходимо строго выполнять все советы врача не только будущей маме, но также и будущему отцу. В таких случаях очень важно не спешить с планированием следующей беременности после выкидыша и дать организму полностью восстановиться после стресса. Этот период занимает до 6 месяцев. За 2-3 месяца до планируемого зачатия для профилактики рождения ребенка с пороками развития головного и спинного мозга оба будущих родителя должны принимать комплекс витаминов с фолиевой кислотой. Беременным со сроком до 12-ти недель необходимо встать на учет по беременности.

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