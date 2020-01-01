Дарья Петрожицкая впервые рассказала о потере ребенка

Актриса сериала "Папик", Дарья Петрожицкая призналась, что у нее случился выкидыш перед свадьбой.

Звезда популярного сериала “Папик“, украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая в 2020 году участвовала в “Танцах з зірками“, рассказала о личной трагедии в интервью Маши Ефросининой.

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В беседе с ведущей 29-летняя знаменитость поделилась подробностями первого брака с актером Алексеем Петрожицким. По словам Дарьи, она вышла замуж в 20-летнем возрасте и всего через несколько месяцев после выкидыша.

Петрожицкая рассказала, что потеряла ребенка всего за день до третьего месяца. После трагедии актриса и ее возлюбленный решили не отменять свадьбу. Однако их брак продлился 5 лет.

“После отдыха в Севастополе я поехала к маме в Чернигов. В маршрутке сильно трясло, и у меня заболел живот. Вечером меня забрала скорая. В три часа ночи возникли невыносимые боли в животе, и открылось кровотечение. Мне вкололи наркоз, и я проспала до утра. А утром мне приносят бумажку, где написано, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю, потому что не отказываюсь. Алексей приехал из Киева и тоже стал плакать. Это единственный раз на тот момент, когда я видела, как он искренне плачет. Ребенок должен был родиться в феврале. Я несколько лет даже праздновала день рождения малыша, который не родился. Это больно и сложно. Я хочу, чтобы девушки, которые посмотрят это видео, поняли, что это не конец жизни“, - подробно рассказала о выкидыше Дарья.

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