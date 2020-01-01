Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дарья Петрожицкая впервые рассказала о потере ребенка

Комментариев: 0
Актриса сериала "Папик", Дарья Петрожицкая призналась, что у нее случился выкидыш перед свадьбой.
Дарья Петрожицкая впервые рассказала о потере ребенка
Дарья Петрожицкая впервые рассказала о потере ребенка
instagram.com/petrozhitskaya

Звезда популярного сериала “Папик“, украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая в 2020 году участвовала в “Танцах з зірками“, рассказала о личной трагедии в интервью Маши Ефросининой.

Читай также: 39-летняя Меган Маркл во второй раз станет мамой

В беседе с ведущей 29-летняя знаменитость поделилась подробностями первого брака с актером Алексеем Петрожицким. По словам Дарьи, она вышла замуж в 20-летнем возрасте и всего через несколько месяцев после выкидыша.

Петрожицкая рассказала, что потеряла ребенка всего за день до третьего месяца. После трагедии актриса и ее возлюбленный решили не отменять свадьбу. Однако их брак продлился 5 лет. 

“После отдыха в Севастополе я поехала к маме в Чернигов. В маршрутке сильно трясло, и у меня заболел живот. Вечером меня забрала скорая. В три часа ночи возникли невыносимые боли в животе, и открылось кровотечение. Мне вкололи наркоз, и я проспала до утра. А утром мне приносят бумажку, где написано, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю, потому что не отказываюсь. Алексей приехал из Киева и тоже стал плакать. Это единственный раз на тот момент, когда я видела, как он искренне плачет. Ребенок должен был родиться в феврале. Я несколько лет даже праздновала день рождения малыша, который не родился. Это больно и сложно. Я хочу, чтобы девушки, которые посмотрят это видео, поняли, что это не конец жизни“, - подробно рассказала о выкидыше Дарья.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дарья Петрожицкая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь